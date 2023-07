Faire voyager le fromage de Charlevoix dans tout le Canada

Le fromage, Philippe Labbé est tombé dedans quand il était petit. Car le savoir-faire se transmet de génération en génération depuis 1948 à la Laiterie Charlevoix, l’entreprise de Baie-Saint-Paul qui produit le Fleurmier, le 1608 et autres délices.

«Je n’ai jamais l’impression de travailler à la laiterie. Quand j’étudiais, je passais mes étés dans l’entreprise familiale et c’était associé aux vacances. J’étais avec des membres de ma famille. Encore aujourd’hui, d’ailleurs. Et l’équipe, ce sont des amis», raconte Philippe, directeur au développement des affaires.

Quand il était plus jeune, son père et ses six oncles faisaient rouler les affaires. De cette troisième génération, il ne reste en poste, à la direction générale, que le cadet de la fratrie, Bruno. La relève se prépare avec Philippe, son cousin Jean-Daniel et deux autres membres de la famille Labbé.

Il y a des entreprises familiales qui sont comme des chorales, des voix multiples qui trouvent l’harmonie dans le nombre. Ça m’a toujours fascinée de voir autant de frères, de fils et de cousins unir leurs destinées professionnelles.

Dans le cocon familial, Philippe se réjouit d’avoir toujours eu la liberté d’ouvrir les horizons d’affaires de la Laiterie Charlevoix. En début de carrière, comme souhaité par sa famille, il a acquis de l’expérience ailleurs, dans le milieu médical, en tant que représentant.

Des hôpitaux aux restos

Quand il a retrouvé son clan en 2012, il s’est attelé à développer la distribution des fromages fins de l’entreprise dans les bons restaurants de Québec et Montréal, bâtissant des relations avec les chefs.

« Avant, je vendais de l’équipement médical pour des gens en fin de vie. Maintenant, j’invite Stefano Faïta ou le chef du Pied de cochon à pêcher le saumon pour consolider nos relations. C’est plus festif! » se réjouit le jeune homme.

Les chefs ont commencé à lui demander des fromages de tous types, comme des bleus ou de l’Emmenthal, alors il y a eu l’idée d’acquérir le distributeur Aux Terroirs afin de combler les désirs. Cela a aussi permis d’étendre le marché de la Laiterie Charlevoix à tout le pays.

Ces activités s’ajoutent au comptoir fromager et à l’Économusée du fromage à Baie-Saint-Paul, ainsi qu’au magasin du Grand Marché à Québec, où la Laiterie Charlevoix vient aussi d’ouvrir une dînette, arrêt gourmand espéré par ses clients.

Le cauchemar des inondations

Et puis, il y a le camping Le Génévrier, presque devenu un symbole des inondations de Baie-Saint-Paul au printemps, alors que la rivière du Gouffre a emporté des roulottes, des chalets, un pont et de nombreux terrains.

«C’était comme un mauvais rêve à tous les jours, quand c’est arrivé», se souvient Philippe, dont les proches ont travaillé d’arrache-pied pour pouvoir accueillir des campeurs cet été. Car, mine de rien, ce camping est un poids lourd dans l’économie locale, alors qu’il accueillait entre 2000 et 3000 personnes à temps plein pendant la saison estivale. Évidemment, ça représente un afflux de clientèle important pour les épiceries et commerces du coin.

«Le développement de nos entreprises, m’a appris la génération antérieure, passe par le développement de notre région. On a toujours pensé à ça. Il fallait continuer à opérer avec le camping», affirme Philippe, content au moins de pouvoir offrir 165 terrains de camping sur les 400 d’autrefois.

Ambassadeur d’une région qu’il a tatouée sur le cœur, Philippe Labbé aime dire qu’il vend Charlevoix, bien avant de vendre la Laiterie ou un fromage. Ce qu’il porte, c’est une grande histoire de famille, tout autant que celle des fermiers de sa région.

Profil de Philippe Labbé

Poste: Directeur du développement des affaires, Laiterie Charlevoix

Âge: 44 ans

Études: Administration et sciences de la consommation, Université Laval