Fin du partage des cartes de membres chez Costco : des clients frustrés appellent au boycott

La nouvelle mesure mise en place par Costco aux caisses libre-service frustre énormément de clients, au point où certains songent à boycotter le magasin.

La mesure qui dérange consiste à vérifier l’identité du détenteur lorsqu’il passe aux caisses libre-service.

Cette politique de vérification du membre s’applique déjà à l’entrée du magasin, mais également une fois à la caisse.

Certains consommateurs auraient profité des caisses libre-service pour utiliser la carte de membre d’une autre personne, sans en avoir le droit et sans payer les frais d’adhésion.

«On ne trouve pas que c’est juste que les non-membres aient accès aux mêmes avantages que les membres», a fait savoir un porte-parole de l’entreprise au U.S. Sun par courriel.

Les clients en colère auraient déversé leur frustration sur Twitter après l’annonce du détaillant un peu plus tôt en juin.

«Ce n’est pas comme si leurs prix étaient bas. Peut-être est-il temps d’annuler mon abonnement si ma sœur ne peut pas l’utiliser», s’est exclamée une femme sur Twitter.

«Oui, on fait ça! On annule nos abonnements. On ne trouve pas que c’est juste», répond une autre personne.

La façon de faire aurait déjà créé des tensions dans certains entrepôts Costco.

«Il y avait beaucoup d’anxiété dans la file d’attente au Costco hier soir. Les employés cartaient tout le monde, en demandant de bien montrer la photo», rapporte un autre internaute.

Le partage de carte de membre est devenu un problème pour le détaillant depuis quelques années, rapportait le site CNBC.

«Costco est en mesure de maintenir ses prix aussi bas, car les frais d'adhésion aident à compenser les dépenses opérationnelles», a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Le directeur financier de Costco, Richard Galanti, a déclaré au Wall Street Journal que le problème avait explosé aux caisses libre-service.

«C'est un très petit pourcentage de membres qui le font, mais lorsque vous traitez des millions de transactions, même un très petit pourcentage est quelque chose que vous voulez corriger», a-t-il ajouté.

Réactions positives

Plusieurs acheteurs ont également réagi positivement à la nouvelle de la politique, affirmant qu'ils étaient d'accord si les employés étaient polis et que cela n'entravait pas le service aux caisses.

«Tant qu'ils peuvent le faire de manière efficace pour ne pas créer une énorme file d'attente, je n'y vois pas de problème», affirme une cliente.

Par ailleurs, il existe d’autres moyens de magasiner chez Costco sans carte de membre, notamment avec une carte-cadeau achetée par un membre.

Un non-membre peut l’utiliser sans problème en magasin.