Flyers: John Tortorella retrouvera ce visage connu

Les Flyers de Philadelphie ont réuni un duo datant de plusieurs années, lundi, en acquérant le défenseur Marc Staal par le biais du marché des joueurs autonomes.

Le vétéran de 36 ans a signé un contrat d’un an et de 1,1 million $ avec la formation de l’entraîneur-chef John Tortorella. Ce dernier a dirigé Staal chez les Rangers de New York de 2008 à 2013.

La saison dernière, le tireur gaucher a joué dans la même équipe que son frère Eric et a contribué aux succès des Panthers de la Floride, qui ont atteint la finale de la Coupe Stanley. Il a obtenu 15 points, dont trois buts, en 82 rencontres du calendrier régulier, en plus de participer aux 21 parties éliminatoires des siens. En séries, il a totalisé en moyenne plus de 20 minutes par match.

Invité une fois à la classique des étoiles, le 12e choix du repêchage 2005 compte 1101 affrontements en carrière.