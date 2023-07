Grève au RTC: mouvement de solidarité entre citoyens

La grève des chauffeurs du RTC cause des maux de tête aux usagers, mais donne aussi lieu à un important mouvement de solidarité sur les réseaux sociaux, alors que plusieurs citoyens se portent volontaires pour du covoiturage. De leur côté, les compagnies de taxi et Uber font face à une hausse importante d’appels.

Sur Facebook, de nombreux internautes n’ont pas hésité à lever la main pour aider les usagers du RTC mal pris depuis le début de la grève tôt samedi matin. Certains se sont offerts, même s’ils n’ont pas besoin de se déplacer. C’est le cas de Josée Lévesque, qui offre gracieusement des transports à bord de sa Tesla.

«L’entraide fait partie de mon mode de vie. La communauté c’est important. Je n’ai aucun impact de la grève dans ma vie, puisque j’ai le privilège d’avoir une voiture et de travailler de la maison», indique-t-elle.

Catherine Bouchard

Et les demandes n’ont pas tardé à arriver.

«Que ce soit une personne qui ne peut en aucun cas manquer son rendez-vous chez le dermatologue qu’elle attend depuis des années ou simplement quelqu’un qui doit se rendre au travail, mais ne peut pas s’offrir le taxi pour tout le trajet», énumère Mme Lévesque.

Taxis débordés

De leur côté, les compagnies de taxis et Uber sont pris d’assaut, depuis samedi matin. Chez Taxi Coop Beauport, les demandes ont augmenté de 70% vendredi matin, souligne le président, Mario Vézina. Il ajoute que c’est ainsi pour toutes les entreprises de taxis de la ville.

«Ç’a été le bordel, laisse-t-il tomber. Déjà qu’on avait de la misère à suffire à la demande».

M. Vézina constate le mouvement d’entraide qui s’organise et qui aidera peut-être à atténuer les impacts de la grève sur la demande de service. L’entreprise est toutefois en réflexion pour aider les travailleurs touchés par la situation.

De son côté, l’entreprise Uber a sollicité ses chauffeurs afin qu’ils soient plus nombreux pour faire face à la hausse des demandes, leur faisant miroiter l’opportunité de faire plus d’argent.

«Afin que les prix n’explosent pas (avec la majoration), on incite les chauffeurs [à travailler] donc, plus il y a de chauffeurs sur la route, plus ils pourront répondre à la demande», explique le porte-parole, Jonathan Hamel.

En otage

Certains usagers du RTC se disent désespérés et se sentent pris en otage, dont Marie-Ève Derome. Elle souffre de problèmes de santé qui affectent notamment ses jambes. Comme elle n’entre pas dans les critères pour le transport adapté, le transport en commun est sa seule option. En raison de la grève, elle doit marcher près de deux heures par jour pour aller travailler.

«[Ça fait deux jours que je vais] travailler à pied et je suis déjà épuisée. Je vais surement devoir manquer du travail aussi à cause de cela» se désole-t-elle.

Ce qu'en disent les gens

«Je travaille déjà debout et je dois faire 45-50 minutes de marche matin et soir pour aller travailler. Honnêtement, je trouve vraiment que c'est de prendre la population, surtout celle vulnérable, en otage. Le meilleur moyen de faire un énorme moyen de pression pour eux serait plutôt de continuer à faire rouler le transport sans faire payer les gens» - Marie-Ève Derome, usagère du RTC

«Ça me touche d’entendre les histoires des gens qui travaillent, par exemple, à Sainte-Foy, qui habitent à Limoilou et qui n’ont pas d'auto, pas de vélo, ni de collègues pour rendre service», Jorge Rodrigue, citoyen qui s’est porté volontaire pour offrir du transport.

«On regarde ce qu’on pourrait faire, surtout pour les travailleurs. C’est important qu’ils n’aient pas à débourser une fortune pour aller travailler. On va essayer d’organiser quelque chose», Mario Vézina, de Taxi Coop Beauport.