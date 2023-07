Hughes a-t-il pris la bonne décision?

Un peu comme la plupart d’entre vous, Kent Hughes m’a surpris.

Il m’a surtout déçu. Pourtant, mercredi dernier, on était en mesure de songer à une réalité qu’on ne croyait pas possible de prime abord.

Les attentes étaient très élevées et est-il besoin d’ajouter que la présence du joueur russe Matvei Michkov meublait les conversations ?

Arrive le moment tant attendu d’autant plus que Michkov, l’un des joueurs les plus convoités, un patineur avec une feuille de route éloquente, on disait qu’il était à l’égal – enfin, ou presque – de Connor Bedard, était toujours à portée de la main de Hughes et de sa garde rapprochée.

On s’attend donc à un coup d’éclat.

Le Canadien prendrait un grand risque, mais le contexte lui permettait de profiter d’une occasion.

« Cinquième tour de sélection, le Canadien. »

– David Reinbacher.

Ai-je bien compris ?

– David Reinbacher.

Les experts dressent un bilan du jeune homme. À la table du Canadien, on est ravi. On vient d’acquérir un autre défenseur, très talentueux, le plus talentueux de la cuvée 2023.

Rapide patineur, excellent pour relancer l’attaque, sens exceptionnel pour surprendre l’adversaire, bref, on ne pouvait rater une telle opportunité. Mais, chez les amateurs, c’est colère.

Mais au fait, qui est-il, ce Reinbacher ?

Kent Hughes venait de mettre un pied sur une pelure de banane. Les partisans n’acceptent pas, et le pauvre Reinbacher encaisse les critiques, pourtant, il a de solides arguments pour plaider sa cause.

Plusieurs questions se posent

J’écoutais Kent Hughes, samedi, au moment où il dressait un bilan de la première journée du marché des joueurs autonomes sans restriction. Il a tenu à ouvrir une parenthèse sur le dossier de David Reinbacher et de la réaction des amateurs leur demandant d’être bien conscients de la situation et qu’on le veuille ou non son propos était convaincant.

Est-on certain que Michkov était le joueur convoité par le Canadien ?

Il faut croire que non, car on avait toutes les opportunités pour lui offrir un poste important dans l’organisation.

Aurait-on dans le travail de recherche sur l’attitude du jeune homme, sur son caractère, découvert des points soulevant des inquiétudes ?

Entre-temps, les Flyers vous diront que toutes les informations recueillies à la suite d’une longue enquête ont permis à l’organisation de prendre une décision réfléchie, basée sur plusieurs éléments convaincants.

Par contre, qui dit que les recruteurs du Canadien avaient déjà pris la décision que Reinbacher était leur homme ? Ils ont passé des heures et des heures à l’épier lors des matchs disputés en Europe.

On a toujours des arguments intéressants quand on présente une feuille de route impressionnante sur les résultats des dernières années, et Hughes dans sa plaidoirie ne manque pas d’exemples pour justifier la décision de l’état-major.

Le débat, on pourra sauter aux conclusions dans quelques années. Entre-temps, Michkov poursuivra sa carrière dans une ligue compétitive, alors que Reinbacher tentera sa chance à Montréal ou encore retournera à Kloten pour y poursuivre son programme de développement.

Mais, n’oublions surtout pas que le repêchage est avant tout une science qui ne sera jamais exacte.

Dans le calepin du marché

Il faut croire que Kyle Dubas n’a pas retenu quelques leçons de son passage à Toronto, surtout dans l’évaluation des gardiens de but.

Tristan Jarry a signé une entente qu’aucune autre équipe de la ligue n’aurait consentie sans Dubas et les Penguins. Jarry est un gardien qui a perdu passablement de ses ressources au fil des dernières années. Une très mauvaise décision de Dubas...

Duchene passe à la loterie

Pat Brisson a réalisé un coup de maître en étant à l’origine du rachat du contrat de Matt Duchene. Non seulement l’ex-joueur des Predators a-t-il gagné à la loterie, mais il a signé une entente d’un an avec les Stars de Dallas et il semble tout indiqué qu’il occupera un poste au sein de la deuxième ligne d’attaque...

Jetons un petit coup d’œil sur la division Atlantique.

Toronto : amélioration mitigée. Défense suspecte. Intérêt pour Max Domi. Perte de Ryan O’Reilly...

Tampa : une équipe en difficulté...

Boston : une équipe qui doit maintenant miser sur la rapidité. Patrice Bergeron sera-t-il de retour ? David Krejci disputera-t-il une autre saison ?

Ottawa : si Joonas Korpisalo fait le boulot et ce n’est pas une garantie, attention aux Sénateurs...

Une équipe améliorée dans la division Métropolitaine : les Hurricanes de la Caroline.

Une équipe avec de grandes aspirations : les Devils du New Jersey...