J’ai honte de ma mairesse, Valérie Plante

Le 22 juin dernier, la mairesse de Montréal Valérie Plante présentait son plan d’action pour la sécurité du Village, un quartier de la métropole situé près de la station de métro Berri-UQAM. Trop peu trop tard ?

Dans sa chronique d’opinion de lundi passée intitulée « Venez à Montréal, on fait caca dans la rue », mon collègue Richard Martineau abordait le sentiment d’insécurité qui règne dans le Village. Il a su bien décrire ce quartier en décrépitude.

Commerces fermés, toxicomanie, prostitution : si vous êtes venus vous promener près de la station Berri-UQAM à Montréal récemment, vous avez surement pu constater toute la détresse humaine qui prends d’assaut le secteur.

Se frayer un chemin entre des toxicomanes qui se piquent dans les entrées du métro, éviter des flaques de fluides corporels de toutes sortes, se faire lancer des insultes : c’est chose presque quotidienne pour les habitants des environs, me disaient des amis qui habitent le quartier. Ils ont peur de déambuler sur la rue qu’ils habitent... ce n’est pas normal.

Ce n’est pas normal non plus qu’il y ait un manque de ressources et d’accompagnement pour les personnes en situations d’itinérance et les personnes dans le besoin du quartier. C’est triste.

Je ne comprends pas pourquoi la mairesse a tant attendu avant de faire quelque chose pour sauver le quartier.

N’est-ce pas le rôle d’une mairesse de prévenir ce genre de situations ?

Une mairesse doit nous éviter le pire

Le plan d’action pour redorer le quartier comporte 35 actions dont par exemple : plus de surveillance policière, l’implantation de nouvelles équipes d’actions, davantage de brigades de propretés.

Si j’étais la mairesse, j’aurais eu honte de présenter un plan d’action si tardivement. Cet hiver, plusieurs spécialistes et chroniqueurs dénonçaient déjà cette alarmante situation dans les médias de la Province.

En laissant l’état du Village dépérir, la sécurité de plusieurs personnes a été mise en jeu ; tant les gens dans le besoin, que les habitants du quartier, ceux qui y travaillent et les touristes.

En tant que montréalaise, je veux une mairesse qui voit les choses venir. Qui prévient au lieu de tenter de guérir. Je veux une leader qui anticipes et qui mets en place de fortes stratégies de prévention, pour nous éviter le pire.

Même si selon-moi il a été déployé bien trop tard, je croise les doigts pour que le plan d’action de la mairesse Valérie Plante ait les effets escomptés.

Et si ce n’est pas le cas, j’espère que la mairesse saura se réajuster rapidement et déployer des mesures supplémentaires si nécessaire.

Les gens dans le besoin qui fréquentent le quartier, les intervenants qui y travaillent, les habitants, les commerçants de ce secteur, les touristes qui viennent y faire un tour et tous les autres, ont le droit de se sentir en sécurité dans le Village. C’est la moindre des choses.