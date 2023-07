Crise du logement: la déréglementation est la «seule solution», croit Éric Duhaime

Les loyers élevés et les appartements rénovés ne devraient plus être soumis au contrôle actuel du prix des logements, selon Éric Duhaime, qui considère que la déréglementation est la «seule solution» à la crise actuelle.

«Le gouvernement doit enlever les obstacles à la construction de logements. Si nous libéralisons l’investissement immobilier, des milliers de ménages auront accès à des logements plus abordables», a déclaré le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), lundi matin, dans un communiqué de presse.

Par ailleurs, s’il convient que le gouvernement doit atténuer les conséquences de la crise du logement par des allocations ciblées aux locataires, Éric Duhaime est d’avis que l’État ne devrait pas subventionner la construction de nouveaux logements.

«L’aide financière doit aider les locataires à faire des choix qui leur conviennent, mais il ne faut pas ajouter de fonds publics pour subventionner le béton», a-t-il soutenu.

Au reste, le gouvernement devrait laisser le marché faire autant que possible, pense M. Duhaime, qui propose de déréglementer les loyers élevés et rénovés afin que ceux-ci ne soient plus soumis au contrôle actuel du prix des logements. Il suggère également au gouvernement de confier, comme en Alberta et au Nouvea-Brunswick, la révision des critères de fixation du loyer à une autorité indépendante.

Une telle déréglementation ferait en sorte que les logements seraient «en meilleur état, plus sécuritaires, et bénéficieraient d’une efficacité énergétique accrue», peut-on lire dans le communiqué du PCQ.

Rappelons que la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a déposé à la toute fin de la session parlementaire, en juin, un projet de loi visant à rééquilibrer les rapports entre les propriétaires et les locataires.

Ce projet de loi a suscité de vives réactions, puisqu’il ne contient pas de mesures pour freiner les hausses importantes du prix des loyers, alors que bien des Québécois peinent à se loger. Le gouvernement a fait valoir l’importance de construire de nouveaux logements, et il espère que son projet de loi stimulera la construction de nouveaux logements.

Depuis 2018, le gouvernement Legault mise principalement sur la réalisation des appartements financés par le programme AccèsLogis. De fait, près de 3000 logements AccèsLogis sont en attente de construction présentement, à Montréal.

Pour régler ce problème, le gouvernement a décidé d’ouvrir la porte aux entreprises privées qui souhaitent investir, en remplaçant le programme AccèsLogis, par le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ).

Dans le dernier budget, le tiers des nouveaux logements prévus par le PHAQ étaient réservés au privé.