Le duo 2Frères souligne l’anniversaire de la ville de Québec de belle façon

Même si près de 530 kilomètres séparent leur village natal de Chapais, près de Chibougamau, de la ville de Québec, le duo 2Frères a performé comme s’il était à la maison pour fêter le 415e anniversaire de la Vieille Capitale.

Ils devaient être près de 2000 personnes à s’être déplacées à la place Jean-Béliveau, dans les odeurs de hamburgers faits maison et de beignes aux friandises, dans le but de voir le groupe clore les festivités entourant le 415e anniversaire de la ville de Québec.

Les frères Érik et Sonny Caouette n’ont pas déçu en offrant une performance d’environ deux heures, interprétant au passage les succès de leur collection. 33 tours, un des premiers hits radiophoniques du duo, en a fait fredonner plus d’un, alors que même les enfants qui étaient grimpés dans les jeux du parc à proximité se sont arrêtés quelques instants pour regarder.

Québec ou Montréal?

Erik, l’aîné du duo Caouette, n’a pas voulu s’avancer concernant la ville qu’il préfère dans la bataille de l’autoroute 20; il admet tout de même avoir visité plus souvent la ville du maire Marchand.

«On est venus beaucoup plus souvent à Québec qu’à Montréal quand on était jeunes», note le natif de Chapais. «Depuis notre première tournée, ça a toujours été une place où on a adoré jouer.»

Le chanteur se souvient particulièrement d’une performance du groupe, alors que Le Pigeonnier de Québec accueillait pour une des dernières fois le Festival d’été de Québec.

«L’ambiance était vraiment particulière, je me souviens comme si c’était hier de cette soirée-là», raconte-t-il.