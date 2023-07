Les Capitals ne regrettent pas l’arrivée de deux anciens du CH

Même si Max Pacioretty et Joel Edmundson ont souvent fréquenté l’infirmerie dans les récentes années, le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, n’a pas hésité à leur lancer une bouée de sauvetage.

Exclus des séries éliminatoires cette année, les «Caps» souhaitent rebondir grâce évidemment à Alexander Ovechkin, mais aussi de nouvelles acquisitions comme les deux anciens du Canadien de Montréal. Dans le cas de «MaxPac», signataire d’un contrat d’un an et de 2 millions $, il sera difficile de manquer à l’appel davantage qu’en 2022-2023. L’Américain a été limité à cinq parties avec les Hurricanes de la Caroline à cause d’une déchirure du tendon d’Achille, un problème l’ayant aussi contraint à subir une opération en août 2022.

«C’est un marqueur et il faut justement trouver le moyen d’inscrire davantage de buts. Voilà justement ce qu’il fait, a mentionné MacLellan au cours d’une conférence de presse à propos de Pacioretty qui a totalisé 326 buts en carrière. J’aime beaucoup le joueur. Certes, il a été l’un des meilleurs francs-tireurs pendant de nombreuses années. Sans les blessures, il aurait été supérieur à ce que nous avons vu. Nous sommes excités de miser sur lui en santé.»

Edmundson

Pour sa part, Edmundson a été acquis par voie de transaction - moyennant deux choix de repêchage en 2024 - et portera le numéro 6 dans la capitale américaine, où il tentera d’éviter d’autres pépins physiques comme ses maux de dos lui ayant valu des absences prolonges.

«On a vérifié son état passé et actuel avec Montréal. Il a joué ses 20 dernières rencontres en santé et il avait un bon niveau d’aisance», a précisé le DG des Capitals, spécifiant que la retenue de la moitié du salaire annuel de 3,5 millions $ du vétéran par le Bleu-Blanc-Rouge représente un bel avantage à ses yeux.

L’arrière de 30 ans a inscrit 13 points en 61 sorties l’an dernier, tout en maintenant un différentiel de -29.