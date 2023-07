Les Olympiques de Gatineau pigent dans la cour des Remparts en nommant Benoit Desrosiers comme nouvel entraîneur-chef

Après des années à espérer sa chance, Benoit Desrosiers, qui était l’adjoint de Patrick Roy chez les Remparts, voit sa patience récompensée en étant nommé entraîneur-chef chez les Olympiques de Gatineau.

L’équipe a confirmé l’embauche peu avant 15 h, lundi.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Benoit au sein de l’organisation des Olympiques. Nous ajoutons non seulement une excellente tête de hockey et un stratège hors-pair mais encore et surtout, une personne aux grandes qualités humaines», a mentionné le nouveau directeur général Serge Beausoleil via un communiqué de presse.

Desrosiers et Beausoleil répondront aux questions des médias jeudi matin lors d’une conférence de presse.

Desrosiers a besogné lors des 10 dernières saisons comme adjoint chez les Remparts, le Phoenix de Sherbrooke et les Saguenéens de Chicoutimi. La dernière saison à Québec a été couronnée de succès avec la conquête du trophée Gilles Courteau et de la coupe Memorial.

Les Olympiques avaient causé une surprise en annonçant la fin de leur association avec l’entraîneur-chef et directeur général Louis Robitaille, il y a un mois.

Ce dernier avait mené l’équipe pour la première fois depuis 2011 dans le carré d’as des séries éliminatoires de la LHJMQ, s’inclinant toutefois en quatre parties face aux Remparts.

Belle ascension

Desrosiers a connu une belle ascension dans le monde du hockey, lui qui a débuté comme recruteur pour les Saguenéens dès l’âge de 19 ans. Il est aujourd’hui âgé de 34 ans.

Il s’est fait connaître et respecter en partie par ses aptitudes en enseignement par la vidéo, lui qui avait même fait partie du processus d’embauche chez les Golden Knights de Vegas, en 2017.

En novembre 2021, il avait indiqué au collègue Kevin Dubé qu’il ne recherchait pas activement une promotion, mais qu’il considérerait bien sûr une offre si elle se présentait à lui.

«Je suis bien ici (à Québec). Chaque jour, quand je rentre au bureau, j’ai du plaisir. Ma famille est bien installée, ma conjointe a du travail et mes enfants sont à la garderie pour l’un et à l’école pour l’autre. Si une opportunité se présente et que je ne peux pas la refuser, on verra.

«Depuis le début de ma carrière, je n’ai jamais appliqué pour un emploi. Ç’a toujours été des appels que j’ai reçus. Peut-être qu’un jour, je vais en recevoir un autre. Pour l’instant, je fais mes affaires et je peaufine mon réseau de contacts. »