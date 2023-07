Lucic: originale façon d'afficher son amour pour Boston

L’attaquant Milan Lucic tenait visiblement à effectuer un retour dans l’uniforme des Bruins de Boston la saison prochaine et il l’a fait savoir au directeur général Don Sweeney de manière sans équivoque.

Signataire d’une entente d’un an et de 1,5 million $, le patineur de 35 ans se voyait au Massachussetts et nulle part ailleurs. Ainsi, avant même de sceller son association avec le club, il s’est dirigé dans une boutique spécialisée de Vancouver - sa ville natale - afin d’acheter des articles à l’effigie des Bruins pour les membres de sa famille et lui-même. Puis, une minute après l’ouverture du marché de l’autonomie, il a transmis un message texte à Sweeney, le tout accompagné d’une photo le montrant avec une casquette de l’équipe sur la tête.

«C’était une sorte de poignée de main, une réunion que nous avions évoquée. Je voulais de la marchandise des Bruins aussi rapidement que possible et voilà pourquoi j’ai effectué l’achat sur-le-champ», a affirmé Lucic, tel que rapporté par le «Boston Sports Journal».

Effectivement, si les clauses du contrat ont été déterminées samedi, les parties concernées avaient déjà abordé le sujet bien auparavant, car l’organisation précédente du joueur d’avant, les Flames de Calgary, lui avait permis de parler à d’autres formations de la Ligue nationale.

«Il m’a demandé si j’étais intéressé à revenir et certes, cet endroit occupe une place importante dans mon cœur, a commenté sur Zoom celui ayant remporté la coupe Stanley à Boston au printemps 2011. J’ai profité de cette opportunité et vous pouvez voir le sourire sur mon visage. C’est un peu comme retourner à la maison. Je me suis toujours senti comme un Bruin et je suis reconnaissant de cette chance.»

Divorce dur à accepter

Selon Sweeney, le départ du vétéran qui fut échangé aux Kings de Los Angeles à l’été 2015 a représenté une décision déchirante. Pour lui, le divorce n’aurait jamais dû survenir.

«À cause de ça, je devais me promener dans les rues de Boston avec un casque protecteur et un gilet pare-balles. Ces transactions n’étaient pas plaisantes à conclure, ni populaires. Ce n’est pas quelque chose que je voulais faire. [...] Mais avec six gars qui allaient commander des ententes à long terme, il a fallu trancher, a rappelé le DG. Ce fut l’un des échanges les plus difficiles de ma carrière et c’est arrivé tôt. Dans un monde idéal, il n’aurait jamais quitté. Je suis heureux de le ramener ici et de lui permettre d’exercer l’impact qu’il souhaite.»