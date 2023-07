Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 4 juillet qui valent le détour.

Tennis : Matteo Berrettini c. Lorenzo Sonego

AFP

Ce duel de premier tour du Tournoi de Wimbledon opposera deux compatriotes italiens soit Matteo Berrettini (38e joueur au monde) et Lorenzo Sonego (42e raquette mondiale). Berrettini connaît une saison plutôt difficile et il effectue un retour à la compétition depuis le 12 juin dernier. Le hasard faisant bien les choses, Berrettini avait affronté son futur adversaire lors de cette rencontre. Il s’agissait d’une partie de premier tour au Tournoi de Stuttgart en Allemagne. Sonego avait eu le dessus en deux manches de 6-1 et 6-2. Les deux joueurs ont croisé le fer à quatre reprises en carrière et Berrettini a eu l’avantage à trois occasions. Ils se sont d’ailleurs affrontés à deux occasions sur le gazon, divisant ainsi les honneurs.

Prédiction : Victoire de Lorenzo Sonego en trois manches - 3,30

Soccer : Panama c. El Salvador

Getty Images via AFP

Le Panama a bien amorcé sa phase de groupe à la Gold Cup avec deux victoires de 2 à 1 contre le Costa Rica et la Martinique. Pour ce qui est du El Salvador, ils ont connu un début de tournoi plutôt difficile avec une défaite de 2 à 1 contre la Martinique ainsi qu’un match nul contre le Costa Rica. Les deux formations sont dans un groupe qui comprend l'équipe de la Martinique. De plus, l’issue de cette rencontre sera très importante au classement. Le dernier affrontement entre les deux formations remonte au mois de mars 2023 et le Panama a remporté ce match de la Ligue des nations de la Concacaf par la marque de 1 à 0.

Prédiction : Victoire du Panama - 2,10

Soccer : Crew de Columbus c. Inter Miami FC

Getty Images via AFP

Le temps commence à presser pour l’Inter Miami FC qui occupe le dernier rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 5-13-1. Miami est à la recherche d’une première victoire en huit parties en Major League Soccer (MLS). Pour ce qui est du Crew de Columbus, ils ne cessent d'impressionner depuis le début de la campagne avec un dossier de 10-6-4, leur permettant d'occuper le quatrième échelon dans l'Est.L’équipe de l’Ohio est sur une séquence de six matchs sans défaite en MLS. Ils sont allés chercher une grosse victoire de 2 à 0 contre le Nashville SC, le 24 juin dernier.

Prédiction : Victoire du Crew de Columbus - 2,35