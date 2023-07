Pour éviter l’erreur de Griffintown

Je vous écris Louise DesChâtelets, en tant que signataire de la lettre d’opinion visant à infirmer la décision du Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys, de suspendre la réalisation de nouvelles écoles publiques à L’Île-des-Sœurs. Publiée ce matin 8 mai 2023 dans la version web du quotidien Le Devoir, nous aimerions vous en soumettre une version à publier dans votre rubrique sous le titre, « La population de L’Île-des-Sœurs réclame des écoles publiques ! »

« Une coalition d’organismes communautaires, de parents et d’élus, appuyés par des spécialistes de l’éducation et de nombreux résidents, demande la reprise du processus menant à la construction d’écoles publiques à L’Île-des-Sœurs.

Malgré des engagements gouvernementaux maintes fois répétés et même inscrits dans une loi, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys a mis sur pause ses projets d’écoles publiques à L’Île-des-Sœurs l’automne dernier.

Ce quartier est pourtant l’un des moins bien desservis de toute l’île de Montréal. La méthode de planification du CSSMB sous-évalue les besoins actuels en se basant uniquement sur les enfants vivant actuellement à l’Île et ne tient pas compte de la construction amorcée ou imminente de 3000 nouveaux logements qui se traduira par l’arrivée d’ici trois, quatre ans de 400 enfants en âge de fréquenter l’école primaire et de 250 adolescents, l’école secondaire.

Il faut planifier immédiatement les infrastructures scolaires nécessaires pour accueillir ces enfants, sachant que les deux écoles primaires actuelles débordent au point qu’il faut héberger six classes dans un immeuble de bureaux. Pour les autorités scolaires, un phénomène d’exode vers la banlieue quasi inévitable est à l’œuvre et fait décroître la demande, alors que nous suggérons plutôt que le réseau scolaire ait un grand rôle à jouer pour freiner cet exode.

Au niveau secondaire, la situation est encore plus catastrophique. Les trois quarts des jeunes de l’Île doivent fréquenter une école très éloignée de leur quartier. On trouve 2650 jeunes en âge de fréquenter l’école secondaire dans l’arrondissement de Verdun, dont près de 1000 à l’Île, et la seule école secondaire compte environ 1300 places. L’analyse des statistiques et les témoignages permettent de constater que malgré la croissance de la population des familles quittent L’Île-des-Sœurs pour accéder plus facilement à une école secondaire. Nous plaidons que l’école publique devrait être au cœur de la vie des quartiers parce qu’elle contribue à structurer le tissu social. »

Daria Lebidof, porte-parole de la Coalition

Je confesse que suis partie prenante de cette action puisque j’habite l’Île et que je connais les besoins exprimés par les parents, et parce qu’également je suis témoin quasi quotidiennement de ces enfants dont on a installé les classes dans un immeuble de bureaux.

Pour ne pas qu’on reproduise sur notre Île un autre phénomène aussi absurde que celui de Griffintown, j’incite les gens intéressés à signer cette lettre sur le site : https://forms.gle/o4bQwbDWKkC26QjL7