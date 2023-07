«Remords sincères»: le touriste qui aurait vandalisé le Colisée à Rome risque la prison

Le touriste qui aurait gravé son prénom et celui de sa petite-amie sur le mur du Colisée à Rome se serait profusément excusé pour son geste, alors qu’il risque maintenant une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et jusqu’à 15 000 euros d’amende.

«Il nous a dit qu’il était vraiment bouleversé par ce qu’il a fait et n'arrêtait pas de s'en excuser. Je pense qu’il s’inquiétait des conséquences d’un procès et on lui a expliqué qu’il pourrait être emprisonné entre 2 à 5 ans et recevoir une amende jusqu’à 15 000 euros», aurait indiqué le maire Roberto Martina, selon ce qu’a rapporté «The Independent» lundi.

La semaine dernière, une vidéo montrant le touriste Ivan Dimitrov, de Bristol, en Angleterre, gravant ses initiales et celles de sa petite-amie Hayley Bracey sur un mur du Colisée à Rome, a été vivement dénoncée sur les réseaux sociaux, menant à l’ouverture d’une enquête des autorités italiennes.

Les Carabiniers de l’Italie auraient finalement été en mesure de retracer le vandale en Bulgarie, l’informant du fait qu’il était désormais suspect d’une enquête pouvant mener à de lourdes accusations, selon le journal britannique.

«Il nous a contactés après qu’on ait trouvé son numéro de téléphone à partir des dossiers de l'hôtel et laissé un message pour qu'il nous appelle. Il était naturellement inquiet des implications juridiques, et tout cela lui a été expliqué», a poursuivi le maire.

Ivan Dimitrov aurait par ailleurs démontré des «remords sincères», selon un porte-parole des Carabiniers, s’excusant à répétition pour son geste.

De son côté, même si elle pourrait «techniquement être perçue comme un accessoire» au crime, sa petite-amie «ne fait partie d'aucune plainte donc est une partie innocente en ce qui nous concerne», a conclu Roberto Martina, selon «The Independent».