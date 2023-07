«Silence, on tourne!»: un tournage burlesque et efficace

Rien n’est à l’épreuve d’une équipe de tournage de cinéma, comme le prouve la pièce Silence, on tourne!, présentée au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme jusqu’à la mi-août. Rebondissements spectaculaires, course-poursuite, participation du public, costumes délirants: tous les ressorts comiques s’y retrouvent.

L’histoire de cette comédie française est simple. Une équipe de cinéma a investi la scène d’un théâtre pour y tourner une séquence de film. Le mari trompé doit interrompre la représentation dans laquelle jouent sa femme et son amant pour tuer ce dernier. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le budget étant déficient, les techniciens sont absents, le cascadeur est introuvable et il manque une personne pour jouer l’amant. Heureusement, il y a les spectateurs dans la salle qui jouent, sans le savoir, les figurants du film. On fera d’ailleurs appel à plusieurs d’entre eux, au cours de la soirée, pour pallier le manque d’effectifs. Sans rien divulgâcher, messieurs, évitez de mettre une chemise bleue.

Photo Eve B. Lavoie

L’efficacité de cette pièce réside surtout dans la troupe de comédiens, qui se donne totalement et qui est efficacement dirigée par le metteur en scène, Charles Dauphinais. Marc St-Martin, qui joue le rôle de premier assistant-réalisateur, est comme toujours brillant. C’est lui qui dirige les figurants (les spectateurs dans la salle) tout au long de la soirée. Sans aller dans le cabotinage, il tient son rôle burlesque fermement, distille quelques imitations et reste le pivot central de l’action.

Distribution hors pair

Catherine Proulx-Lemay est une machiniste bornée qui a appris à se faire respecter en hurlant, tandis que Michel Olivier Girard campe un réalisateur fou amoureux de sa jeune actrice dominatrice, la succulente Catherine Paquin-Béchard.

Photo Eve B. Lavoie

Cette production marque aussi le retour sur scène de Claudine Mercier. On se souvient que l’humoriste est sortie de sa retraite pour participer à ce projet. Si on l’a toujours vue seule sur scène, Claudine Mercier prouve qu’elle est aussi à l’aise au milieu d’une troupe. Elle ajoute juste ce qu’il faut d’humour et de hauteur à son personnage de vieille actrice riche. On se dit qu’elle aurait dû faire du théâtre bien avant – on a failli passer à côté d’une très bonne actrice.

Photo Eve B. Lavoie

En jeune premier fendant, qui grossit au fur et à mesure que la soirée avance, Louis-Olivier Mauffette ajoute un côté grotesque. Roger Léger et Catherine Bouliane complètent la distribution. Cette dernière est particulièrement incroyable, mais aussi dérangeante à certains moments, dans son rôle d’elfe-maquilleuse au dialecte incompréhensible.

Photo Eve B. Lavoie

Adaptation réussie

L’adaptation québécoise de la pièce, signée par Emmanuel Reichenbach, est excellente. Il a su insuffler des références très locales, ou même internationales, avec doigté, allant même jusqu’à offrir des gags très personnalisés à plusieurs acteurs. Michel Olivier Girard fait, par exemple, référence à une pub de burger, alors que Catherine Proulx-Lemay rectifie la prise du revolver, comme dans District 31. Certes, les effets comiques reprennent les clichés communs du producteur véreux, de l’éternel assistant qui veut faire son premier film ou de la jeune actrice qui rêve de célébrité, mais ça reste efficace et drôle.