«Super déçue»: une mère monoparentale interdite dans un avion avec ses jumeaux

Une mère monoparentale s’est vidé le cœur sur TikTok pour dénoncer une loi canadienne lui interdisant de prendre l’avion seule avec ses deux jumeaux, après qu’elle se soit fait confirmer au téléphone qu’il n’y aurait pas de problème par une compagnie aérienne.

«On n’a pas le droit de voler seuls et je suis super déçue. Je ne croyais pas que j’avais le droit, mais avoir appelé [la compagnie] et confirmé à plusieurs reprises, ils ont dit que c’était correct. J’avais de l’espoir et me disais “je peux le faire”. J’étais emballée», a relaté, en larmes, la mère monoparentale Amanda Bailey dans une vidéo sur TikTok.

Le 20 juin dernier, la mère de deux jumeaux, qui était toute prête à prendre l’avion de l’Ontario jusqu’au Nouveau-Brunswick pour visiter sa mère, a été informée par la compagnie aérienne canadienne Flair Airlines qu’elle ne pouvait finalement pas monter seule à bord de l’avion, a rapporté «The Independent» dimanche.

Pourtant, elle aurait précédemment appelé la compagnie pour s’assurer qu’elle pouvait voyager avec ses deux bébés de trois mois et demi, avant d’acheter trois sièges côte à côte.

Sauf que selon le Règlement de l'aviation canadien, «aucun passager ne peut être responsable de plus d'un bébé» de moins de deux ans, a noté le média britannique.

Un règlement qui ne fait «aucun sens», selon la mère monoparentale, qui estime qu’il y a peu de différence puisqu’à l’âge de 2 ans, beaucoup de bambins voyagent encore dans des sièges pour enfants, comme ses bébés.

«Les déboucler d'un siège pour enfant à un siège pour bébé ne sera pas différent [...] Je suis littéralement seule avec eux 24/7. Donc c’est juste super frustrant et je suis vraiment fâchée que cela se produise», a-t-elle martelé sur TikTok.

La vidéo, visionnée plus de 772 000 fois, a engendré une vague de soutien de la part d’internautes, et plusieurs ont proposé à la mère de l’accompagner lors de son prochain vol.

«Laisse-moi savoir où tu es et où tu t’en vas. J’ai beaucoup de points de voyage et j’adore voyager pour n’importe quelle raison», a indiqué l’une d’entre elles.