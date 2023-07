[VIDÉO] Tour de France: des punaises lancées sur la voie pendant la course

Plusieurs cyclistes du prestigieux Tour de France ont été victimes de crevaisons suspectes dimanche tandis que des punaises métalliques auraient été retrouvées logées dans leurs pneus.

«Merci pour ce genre de connerie humaine. Je ne pense pas avoir été la seule victime de crevaison dans le final. Sachez qu’on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries bande d’abrutis», a martelé l’un des cyclistes de l’équipe TotalEnergies, Lilian Calmejane.

Sur une vidéo partagée sur son compte Twitter, on peut y voir la roue avant du vélo perforée de cinq punaises métalliques, visiblement lancées sur la voie avant le passage du peloton entre Vitoria-Gasteiz et San Sebastian, en Espagne, a rapporté France Live lundi.

Mais selon le cycliste, au moins sept coureurs auraient été victimes de crevaisons similaires lors du passage.

«Il faut savoir que les spectateurs ont jeté des punaises, on a été pas mal impactés, on a dû changer sept coureurs. Le seul qui n'a pas crevé, c'est Victor Lafay, et il gagne», aurait-il relaté au micro de RMC Sports, selon le média français.

Heureusement, cela n’aurait pas empêché le cycliste de traverser le fil d’arrivée sans problème, après avoir parcouru une dizaine de kilomètres sur sa roue endommagée.