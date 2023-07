Z’êtes pas tannés des émissions de rénos?

Après Julie Snyder et Cœur de Pirate, c’est maintenant au tour de Christine Beaulieu de se lancer dans les rénovations, devant les caméras.

Est-ce que le bottin complet de l’Union des artistes va avoir sa propre émission de rénovation ?

UN BON FILON

On a déjà eu droit à La maison où j’ai grandi (Annie-Soleil Proteau), Papa marteau (Réal Béland), Passion Poussière (Sarah-Jeanne Labrosse), Chez Marie-Mai (Marie-Mai), Notre premier flip (Ingrid Falaise), Maître de chantier (Patrick Groulx), Une étape à la fois (Marilou), Couple en chantier (Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette), La réno casse-cou de Richard (Richard Turcotte), Comment rénover quand on mène une vie de fou ! (Brigitte Lafleur), Comment rénover sans trop se chicaner (Saskia Thuot) et Deux sœurs et un duplex (Valérie Chevalier).

Devant ce tsunami, il y a deux ans, j’écrivais dans Le Journal : « Combien de vedettes, le marteau à la main, la poussière dans les cheveux, un casque de construction sur la tête peut-on voir sabler un plancher, manier la scie sauteuse, plâtrer un mur et peindre un plafond ? »

Il faut croire qu’on n’avait pas épuisé la source puisqu’au cours des dernières semaines, on a appris que Béatrice Martin (Cœur de pirate) allait rénover un « chalet rustique » pour une série intitulée Les 12 travaux de Béatrice, diffusée sur CASA en 2024 et que Christine Beaulieu allait refaire sa cuisine et transformer son hangar en véranda pour une série sur VÉRO.TV lors de la saison 2023-2024. La comédienne mettra l’accent sur les défis liés à la transition énergétique.

Mardi dernier, Canal vie diffusait le dernier épisode de Jour J, montrant les rénovations menées par Julie Snyder dans son hôtel aux Îles-de-la-Madeleine.

L’autre jour à Bonsoir, bonsoir !, Christine Beaulieu racontait qu’elle avait posé de la céramique. « Ça doit être vraiment challengeant », lui a lancé un Jean-Philippe Wauthier médusé.

J’ai demandé à Marc Pichette, des relations publiques de la Société d’État : « En quoi est-ce dans le mandat de télévision publique de Radio-Canada de produire une émission de rénovation, ce que font très bien les producteurs privés ? »

Sa réponse : « Le mandat de Radio-Canada consiste à informer, éclairer et divertir. En vertu de ce mandat, Radio-Canada peut offrir une émission de rénovation si elle le juge à propos. Dans le cas de cette proposition en particulier, en plus de répondre au mandat de divertir, l’axe écologique de cette production répondra aussi au mandat d’informer et d’éclairer, ce qui en fait un contenu qui répond entièrement au mandat du diffuseur. »

Je lui ai demandé le budget de production. Sa réponse : « Il s’agit d’une information de nature concurrentielle ».

Et quand j’ai voulu savoir quelles étaient les cotes d’écoute de VÉRO.TV, il m’a répondu que « comme pour tous les autres contenus d’ICI TOU.TV les données d’écoute des émissions de la section VÉRO.TV sont confidentielles ».

Mais entre vous et moi, pourquoi les contribuables devraient payer pour une énième émission de réno à la télévision d’État ?

AU SUIVANT !

L’autre jour, je croise un ami comédien qui va « rafistoler » une vieille maison dans les Cantons de l’Est.

« Tu devrais en faire une émission de télé ! » que je lui lance, en riant.

« Le tournage commence à l’automne », m’a-t-il répondu, sérieusement.