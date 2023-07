110e Tour de France: Philipsen poursuit sa domination

NOGARO - Sur le circuit automobile Paul-Armagnac, le vainqueur Jasper Philipsen se prenait pour un bolide de course dans les chicanes et la longue ligne droite vers le drapeau à damier.

Sans mentir, il a fallu un peu de patience pour voir le spectacle s’animer mais dans un crescendo, les fous du guidon ont fait monter la pression un peu jusqu’à ce que leurs pneus touchent l’asphalte du circuit sûrement nettoyé des rejets des épreuves motorisées.

Malgré quelques virages serrés, les nombreuses chutes sont plutôt survenues dans des portions larges relativement sans danger. Cette fois, le tracé étudié à l’avance n’y était pour rien dans ces accidents.

Avec le champion d'Europe Fabio Jakobsen au sol, Jasper Philipsen a remporté un quatrième sprint massif consécutif sur le Tour de France, au lendemain de son triomphe à Bayonne et un an après ses succès à Carcassonne et sur les Champs-Élysées.

Une scène identique

Bien caché une fois de plus derrière son équipier Mathieu Van der Poel, le roi du sprint s’est mis le nez dans le vent seulement à 150 mètres de la ligne d’arrivée en traversant vers sa droite. Dans cet exercice minutieux, le train est d’une importance capitale et Alpecin n’a commis aucune erreur.

Troisième à Bayonne lundi, Caleb Ewan rate son occasion en terminant 2e devant Paul Bauhaus, lui aussi sur le podium la veille.

« Caleb était juste à côté de moi. Je n’étais pas si confiant. Il me rattrapait à la fin, c’était vraiment très nerveux. Je suis extrêmement fier d’avoir gagné deux fois de suite. L’arrivée était très rapide, on avait l’impression d’être des bolides », a commenté le vainqueur Philipsen, heureux d’avoir évité la chute.

Encore frustré

Bien emmené par Alexis Renard, Bryan Coquard (Cofidis) a terminé 4e. En six participations au Tour de France depuis 2014, Coquard s’est classé plus d’une dizaine de fois parmi les dix premiers d'étapes sans jamais décrocher son bouquet.

Le peloton, qui anticipe les deux prochains jours dans les Pyrénées, n’avait visiblement pas envie de se casser le bicycle en gaspillant des cartouches inutilement. Même la description peinait à transmettre l’action quasi inexistante car pour une très rare fois, aucun cycliste n’a tenté sa chance en échappée tôt dans l’étape.

Sur les routes sans relief des Landes et du Gers, les équipes Alpecin et Lotto ont verrouillé le scénario un utilisant quasiment un sabot de Denver pour empêcher les autres de circuler.

Les 95 premiers kilomètres ont été parcourus à une allure très modérée, soit 37 km/h de moyenne.

Woods attend son tour

Le sprint intermédiaire de Notre-Dame des Cyclistes après 88 kilomètres à Jasper Philipsen de sécuriser son maillot vert en se montrant intraitable devant ses adversaires. Imbattable à la pédale, le Belge de 25 ans est peut-être le plus rapide au monde actuellement.

Son impulsion a permis aux deux Français originaires de la Normandie, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) et Anthony Delaplace (Arkea-Samsic), de mettre un peu de chair sur un os trop maigre à gruger en creusant un léger écart de 40 secondes. Même devant la moto caméra, Cosnefroy a dit qu’il ignorait pourquoi il roulait ainsi en tête de course avec son partenaire. On lui a quand même décerné le prix de la combativité du jour pour son effort. Chaque visite sur le podium n’est pas à négliger.

Au classement généal, Adam Yates conserve le maillot jaune et le Canadien Michael Woods est toujours au 7e rang.

ÉTAPE 4

