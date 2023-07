GERVAIS BERTRAND, Estelle



À Laval, le jeudi 29 juin 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée Estelle Gervais, veuve de Gérard Bertrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudette (Gérard), feu Suzanne, Raymond, Diane (Robert), Johanne (feu Jean-Guy), Sylvie (Sylvain), Linda (Pascal), Lucie (Rulx) et Sylvain, ses 16 petits-enfants, ses 16 arrière-petits-enfants, ses frères Leslie (Lise) et Robert, sa soeur Irène, son beau-frère Marcel (feu Shirley), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances àle jeudi 6 juillet de 13h à 16h et de 18h à 21h, le lendemain dès 9h.Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon le vendredi 7 juillet à 11h30.