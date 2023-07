LABRECQUE, André



À Laval, le 23 juin 2023, à l'âge de 86 ans est décédé M. André Labrecque, époux de feu Suzette Bouchard.Il laisse dans le deuil ses enfants Céline (Pierre Paul Gratton), Judith (Régent Vigneault) et Alexandre (Eve Marie Le Fort), ses petits-enfants Joanie, Mylène, Camyl, Pascale et Simone ainsi que plusieurs parents et amis.L'inhumation aura lieu le jeudi 6 juillet 2020 à 12h au Cimetière Militaire Beechwood à Ottawa.