BOURBOIN, Nicole



À Montréal, le 28 juin 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Nicole Bourboin, épouse de M. Gilles Desgroseilliers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne, Robert et Stéphane, ses petits-enfants Steve, Karine, François, Laurence et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Anthony, Abygail, Ludovic et Danaé ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES514-498-7682le vendredi 7 juillet de 13h à 17h, suivi du service funéraire à 17h en la chapelle du complexe. Il sera possible d'y assister via le site:www.funeraweb.tvAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation du cancer du sein seraient grandement appréciés.