DOUDAK, Edmond



À Montréal, le mercredi 28 juin 2023 est décédé, à l'âge de 77 ans, M. Edmond Doudak, époux de Mme Faridé Khoury.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants André (Melissa) et Carole, ses petits-enfants Christian, Chloé, Victoria et Isabella, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 4 juillet 2023 de 14h à 17h et de 18h30 à 21h.Les funérailles seront célébrées le mercredi 5 juillet 2023, à 10h30 en la Cathédrale Ste-Marie et St-Jacques de Nisibe Syriaque Orthodoxe, située au 7 boul. Desjardins à Ste-Thérèse, et de là au Cimetière de Laval, 5505 Rang du Bas St-François.