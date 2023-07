Comment retrouver la paix du cœur

Je souffre d’une peine d’amour depuis presque cinq ans, et comme je suis en train de perdre mes amies et le soutien de mes enfants à cause de ça, j’ai besoin de vos conseils. Je suis une femme dans la soixantaine avancée. Après 35 ans de mariage avec le père de mes enfants, je suis partie pour aller vivre avec un amour de jeunesse qui m’avait promis la vie rêvée dont j’avais été privée par un mari à petit salaire et à petites ambitions.

Mon conte de fées a duré six ans avant que je me rende compte que j’avais affaire à un beau parleur capable des pires bassesses. Pendant qu’il vivait avec moi, il n’avait jamais cessé de revoir son ancienne blonde, et couchait avec au moins une autre femme.

Quand j’ai découvert le pot aux roses, je suis entrée dans une rage terrible. Mais avant de tout casser dans la maison, je lui ai ordonné de partir pour soulager ma colère, parce qu’au fond, j’étais encore amoureuse de lui, tout en refusant de me l’avouer et de l’avouer à mon entourage.

Mais depuis, je n’ai jamais cessé de pleurer sur mon sort, puisqu’il n’a jamais voulu entendre parler de revenir avec moi. Ça fait donc quatre ans et quelques mois que je traîne ma peine et que je m’en veux d’avoir réagi trop vite. Le problème, c’est que plus personne autour de moi ne veut m’écouter sur ce sujet. Tout le monde considère que ça devrait être réglé dans ma tête comme dans mon cœur. Ne serait-ce que parce que j’aime un menteur qui ne me mérite même pas et m’empêche de me mettre en position d’aimer de nouveau. Comment je fais pour le sortir de ma tête ?

Prisonnière

Vous avez un urgent besoin d’aide en psychologie pour retrouver un minimum de respect pour vous-même. Je ne sais pas comment, ni si même vous avez entamé le processus de deuil de cette aventure amoureuse, mais il faut le faire. Non pas pour aller vers un ailleurs amoureux, juste pour vous apaiser et vivre plus sainement.