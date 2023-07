Décès de Denise Bombardier: elle était un «modèle» pour les femmes en politique

Par son exemple, Denise Bombardier a incité des femmes à faire elles aussi leur place dans les «boys clubs» de la politique et du journalisme. Des élues caquistes et libérales confient avoir marché dans ses traces.

«Elle a vraiment tracé la voie aux femmes de ma génération. C’est une femme qui avait son franc-parler, et moi j’admirais énormément ça», confie en entrevue l’ex-ministre libérale Christine St-Pierre, qui soutient avoir été influencée par Denise Bombardier au moment de choisir de faire carrière en journalisme.

«Entrer en information en général, c’était beaucoup plus difficile pour les femmes à l’époque, c’était vraiment un métier d’homme. Les femmes qui réussissaient et qui montaient, elles devenaient comme des modèles», explique-t-elle.

Mais avant de «défoncer des plafonds de verre pour les femmes», Denise Bombardier a dû s’arracher à un milieu familial difficile, rappelle la députée libérale Marwah Rizqy.

«Elle venait d’un milieu ouvrier, avec un père peu affectif, et elle vivait dans une maison qui ressemblait plus à un asile psychiatrique. Et sa mère lui avait dit à quel point l’instruction est importante, l’éducation et la maîtrise des mots», dit-elle.

Écoutez le témoignage de Stephan Bureau via QUB radio :

«Ma mère me disait souvent ça, poursuit la députée. Puis quand j’écoutais Denise Bombardier et qu’elle nous racontait son histoire, j’ai compris qu’on peut venir d’un milieu modeste, mais que lorsqu’on se donne la peine de s’instruire et de maîtriser correctement le verbe, à ce moment-là, on devient très puissant».

La ministre Pascale Déry confie avoir elle aussi été inspirée par cette pionnière, tant dans son parcours de journaliste que lors de son passage en politique.

Ses parents étant de proches amis, elle a côtoyé Mme Bombardier dès l’enfance, que ce soit lors de vacances en famille au Maroc ou pour le lancement de son deuxième livre organisé chez les Déry.

Lorsqu’elle a fait le saut en politique, Denise Bombardier était là pour l’encourager. «La première chose qu’elle m’a dite, c’était d’oser, de ne pas avoir peur, de mener les combats qu’il faut mener», confie la ministre de l’Enseignement supérieur.

Écoutez l'hommage audio à Denise Bombardier via QUB radio :

«Ça m’a toujours inspiré, de dire: quand on veut mener des combats, il faut les mener. Elle m’a fait réaliser à quel point ça peut être important», ajoute-t-elle.

Aucune élue de Québec solidaire n’était disponible mardi pour témoigner de l’influence de Denise Bombardier. La co-porte-parole du parti, Manon Massé, a toutefois souligné que Mme Bombardier «est une femme aux multiples chapeaux qui aura marqué le Québec», dans un bref message sur les réseaux sociaux.