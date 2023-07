Décès de Denise Bombardier: un monument culturel québécois s'effondre

Auteure, chroniqueuse, productrice, animatrice de télévision et même parolière: c’est un véritable monument de la culture québécoise qui s’écroule avec le décès de Denise Bombardier, survenu ce matin.

Il y a près de 50 ans que Denise Bombardier a fait son entrée dans le paysage culturel québécois, d’abord dans les coulisses du petit écran comme recherchiste pour l’émission télévisée Aujourd’hui de Radio-Canada. Sa route l’a ensuite rapidement menée devant les caméras, où elle a piloté Trait-d'union, Noir sur blanc, Raison Passion, Les idées lumière et Le Point, toujours chez la société d’état.

Plus tard, elle s’est jointe à l’équipe du TVA 22 heures à titre d’éditorialiste aux côtés de Sophie Thibault. Un saut outre-Atlantique lui a également permis d’animer À boulets rouges sur la chaîne française La Cinq, au début des années 1990.

Jamais allergique à la controverse ni à la polémique, Denise Bombardier a fait se renom grâce à son franc-parler et ses échanges musclés – jamais muselés – ayant maintes fois suscité de vives réactions. On pense, entre autres, à sa confrontation avec Gabriel Matzneff en 1990 sur le plateau de l’émission L’apostrophe, sur les ondes de TF1, où elle a semoncé l’écrivain français pour son attirance sexuelle avouée pour les enfants.

Denise Bombardier s’est éteinte peu avant 6h ce matin des suites de complications suivant des examens médicaux. Elle avait 82 ans.

Écoutez les réactions de Gilles Proulx et Pierre-Karl Péladeau à l'émission de Alexandre Moranville-Oullet via QUB radio :

Complice de Céline Dion

Au-delà de ses études en sciences politique et en sociologie, Denise Bombardier s’est toujours fait un point d’honneur de suivre l’actualité culturelle d’ici et d’ailleurs.

Parmi ses engagements les plus marquants, elle a accompagné Céline Dion autour de la planète dans le cadre de la tournée mondiale Taking Chances en 2008 et 2009, expérience de laquelle est née le livre L’énigmatique Céline Dion.

« Même si j’étais sensibilisée à sa notoriété mondiale, je ne pouvais deviner la mesure de la reconnaissance et de l’affection qu’elle suscitait sur la planète », se souvenait Denise Bombardier dans une chronique publiée dans nos pages, en mai dernier.

À la demande de René Angélil, l’auteure a également signé les paroles de la chanson La Diva, figurant sur l’album D’elles, paru en 2007.

Le monde littéraire se souviendra quant à lui d’elle grâce à ses romans et essais tels que Edna, Irma et Gloria, Plus folles que ça tu meurs!, Jackpot, Au risque de déplaire et Propos d’une moraliste.

Onde de choc chez les artistes

Le décès de Denise Bombardier a donc créé une onde de choc à travers la communauté artistique québécoise lors de son annonce, ce matin. Parmi ses membres qu’elle a côtoyés tout au long de sa carrière, le magicien Alain Choquette se souvient avoir été “intimidé” par sa première rencontre avec elle, dans les années 1990.

« J’étais intimidé, parce que j’étais dans la trentaine et je n’avais pas beaucoup d’expérience à ce moment-là. Elle allait vraiment ailleurs au niveau entrevue, au niveau humain. Au lieu des conventionnelles questions : où as-tu commencé la magie? Comment t’apprends ça? Elle allait vraiment dans une autre facette que je vivais. Ça m’avait beaucoup marqué et c’était intimidant », raconte-t-il au Journal.

La productrice Denise Robert s’est quant à elle souvenue d’une femme « qui aimait beaucoup rire » en entrevue avec LCN.

« C’était une amoureuse de la culture et de la vie. On s’est retrouvé à plusieurs reprises dans des lancements de film ou dans des lancements de livre. Elle était même venue jouer un personnage à la Marie-Antoinette dans le film [L'Odyssée d'] Alice Tremblay, réalisé par Denise Filiatrault », a-t-elle indiqué.

Son amie Sophie Thibault, cheffe d’antenne de TVA, était quant à elle sous le choc, suite au décès de Denise Bombardier.

« J’ai entendu dire hier [lundi] que sa santé n’allait pas très bien. C’est le genre de personne qu’on croit éternelle. Une telle énergie, une telle intelligence, une telle vitalité... tu ne peux pas t’imaginer que ça va se terminer un jour », a-t-elle confié à LCN, en matinée.