Denise Bombardier avait suivi Céline Dion en tournée pendant un an

Denise Bombardier a été très près de Céline Dion et René Angélil durant plusieurs années. En 2008 et 2009, l’écrivaine avait même pu suivre la star durant un an à travers la planète lors de sa tournée Taking Chances. Elle en avait rédigé une biographie dans laquelle elle perçait le mystère de «l’énigmatique Céline».

«C’est sûr que de la suivre comme ça, c’est exceptionnel, racontait Mme Bombardier en entrevue avec TV5MONDE, en mai 2009. Ce qui est exceptionnel aussi, c’est que c’est la première fois qu’ils donnent carte blanche à quelqu’un pour écrire un livre.»

«Il fallait être à la hauteur de la confiance qu’ils me donnaient et en même temps garder une distance critique parce que je n’ai pas passé ma vie dans des stades. Je n’étais pas une fan de Céline. Je trouve sa voix formidable et tout, mais enfin... Je suis de l’extérieur, je ne suis pas dans le monde du showbiz.»

En admiration totale

L’autrice a reconnu que lorsqu’elle était en tournée avec Céline, elle était «en admiration totale», «d’autant plus que j’étais candide, moi», avait-elle ajouté. Elle raconte que dans chaque endroit qu’ils parcouraient, que ce soit au Japon, en Corée, en Chine ou en Australie, elle doutait que le stade soit rempli. Et il l’était toujours avec des dizaines de milliers de spectateurs.

«Je voyais ce perfectionnisme et ce professionnalisme d’acier. C’est sûr que j’étais dans un état... Mais quand je me suis assise devant ma page blanche [pour écrire le livre L’énigmatique Céline Dion], je crois que j’ai retrouvé ma distance critique. J’ai su faire une analyse qui est presque politique à certains moments.»

Entrevue avec Céline à Monaco

À l’été 2008, Denise Bombardier avait interviewé Céline Dion pour le compte de TV5MONDE. L’entrevue enregistrée à Monaco avait été diffusée en septembre.

L’an dernier, Marc Labrèche avait fait une parodie de cette rencontre Dion-Bombardier pour son émission Cette année-là.

Une nouvelle énigme

En mai dernier, dans une nouvelle chronique sur Céline Dion publiée dans Le Journal de Montréal, Denise Bombardier mentionnait que la chanteuse était devenue une énigme. «Isolée dans le désert du Nevada, à quoi pense-t-elle? Qui donc pourrait comprendre sa détresse et la libérer de cette noirceur du désert?» écrivait-elle.

Rappelant qu’elle avait eu l’occasion de la suivre autour du monde il y a 15 ans, la chroniqueuse écrivait que même si elle était «sensibilisée à sa notoriété mondiale, [elle] ne [pouvait] deviner la mesure de la reconnaissance et de l’affection [que la chanteuse] suscitait sur la planète».

«La petite fille de Charlemagne au Québec, devenue une icône mondiale riche et célèbre, se souvient-elle encore qu’elle a été autrefois une bagarreuse et une conquérante? A-t-elle oublié qu’elle a su surmonter le trait si québécois, celui d’être né pour un petit pain et qu’elle a permis au Québec tout entier de frôler ne fût-ce qu’un instant la fierté d’être de sa famille?», avait-elle ajouté.