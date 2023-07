Denise Bombardier, l'amie prodigieuse

J’ai connu Denise il y a un demi-siècle. Elle était déjà la terreur des machos et, il faut bien le dire, elle était suspecte aux yeux de plus d’une femme.

Aujourd’hui et peut-être grâce à elle, il y a moins de machos et la plupart des Québécoises la voient davantage comme une alliée fréquentable qu’une rivale à garder à distance. Apprendre sa mort brutale, mardi matin, fut un coup de massue.

J’ai vu Denise pour la dernière fois quand elle et Jim sont venus manger à la maison le 16 mai dernier. Ce soir-là, c’est à peine si Denise a trempé ses lèvres dans sa coupe de champagne. Elle a dit que le champagne ne lui allait plus très bien. Pas plus que le vin qu’elle but à gorgées mesurées. Denise, qui avait pourtant une bonne fourchette, a laissé des asperges dans son assiette. Elle craignait une crise de goutte, m’apprenant du même coup que les asperges peuvent être complices de cette calamité. Selon notre habitude, nous avons aussi mangé du prochain. Ce que nous avons toujours bien digéré.

IL Y A UN QUART DE SIÈCLE

Il y a vingt-cinq ans, à peu près à la date d’aujourd’hui, nous avons amorcé, Denise et moi, une liaison amoureuse. J’étais libre. Elle aussi. Après quelques semaines, je mis les freins. Peut-être ai-je eu peur de la vie quotidienne avec elle. Nous avons terminé d’un commun accord ce rapport amoureux, préservant ainsi l’amitié que nous avions toujours eue l’un pour l’autre. La vie faisant bien les choses, je commençai avec Maryse des jours heureux qui se poursuivent toujours et Denise a vécu le même bonheur avec son «Anglais». Elle le désignait ainsi avec une pointe de malice comme si elle vengeait à sa façon la défaite de Montcalm sur les plaines d’Abraham! James Jackson, qu’elle nommait simplement «Jim» à la française, la traitait avec autant d’affection que de déférence.

Grâce à lui, la plus que francophile Denise savait tout de la royauté britannique et nous, qui n’allions plus guère à l’église, nous écoutions religieusement Jim chanter les grâces de sa belle voix avant chaque repas que nous prenions ensemble.

Comment qualifier ma longue relation amicale avec Denise? Je ne sais trop. Elle avait commencé avec Claude Sylvestre, son premier et deuxième mari, puisqu’elle l’avait épousé deux fois. Denise ne faisait rien à moitié! Peut-être avons-nous vécu, elle et moi, une amitié qui ressemble à celle d’Elena et de Lila dans le fabuleux roman d’Elena Ferrante. Une amitié tissée de contradictions parfois véhémentes, de longs silences, de rapprochements intenses, de regards complices, d’œillades réprobatrices, une amitié animée d’une même irrépressible inclination pour la provocation, les commentaires incisifs et les critiques sans appel.

DENISE, L’INCOMPARABLE

Quel plaisir j’ai eu à fréquenter cette Denise volcanique, finaude, vive, aussi capable de répliques pleines d’humour que d’anathèmes qui tuent, cette Denise curieuse, aussi capable d’opinions choquantes que de réflexions mystiques, maniant la canne à pêche avec la même maîtrise que le levier des gobe-sous du casino, cette Denise aussi à l’aise dans les officines diplomatiques que dans les allées des outlets de Miami-Dade County. Incomparable Denise.

James, Guillaume, son fils, Annie, sa belle-fille, Danielle, sa sœur, et l’unique petite Rose, dont Denise épiait le moindre geste et rappelait à tout un chacun les moindres finesses, soyez assurés de ma sympathie la plus sincère ainsi que celle de Maryse. Votre Denise, qui fut aussi la nôtre, restera toujours pour moi l’amie prodigieuse.