«Elle était totale, entière, à prendre ou à laisser»: Stéphan Bureau rend un vibrant hommage à Denise Bombardier

Stéphan Bureau, qui discutait fréquemment avec Denise Bombardier, était «sous le choc» mardi matin en apprenant le décès de la chroniqueuse du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

La femme de 82 ans, qui avait déjà dit à l’animateur du Monde à l’envers qu’elle «vivrait éternellement», lui avait récemment confié avoir «quelques soucis» de santé, ajoutant «tout va bien, rassurez-vous», a-t-il raconté à l’émission Tout un matin d’ICI Première, 20 minutes après avoir appris son décès.

Disant qu’elle savait «générer beaucoup» de plaisir, Stéphan Bureau était «proche» de Denise Bombardier en raison de leurs parcours à «certains égards semblables».

«Au fil du temps et au cours des dernières années, on avait souvent à se parler et à se voir à l’occasion. D’ailleurs, nous avions pour promesse de nous retrouver en juillet et je constate que nous sommes tous un peu orphelins. C’est un dur coup.»

Parlant de «quelqu’un qui ne laissait pas indifférent», d’un «personnage solaire et lumineux», Stéphan Bureau a aussi évoqué la grande énergie de Denise Bombardier, lui qui l’avait accueillie sur son plateau à TVA en mars dernier. «Elle était totale, entière, à prendre ou à laisser.»

Courage, rigueur et contribution à la vie intellectuelle

Il a aussi salué son courage, sa rigueur et sa «contribution à la vie intellectuelle du Québec à titre de journaliste, de romancière, d’animatrice». Stéphan Bureau a également évoqué le fait que Denise Bombardier est une «incontournable» pour tous ceux qui veulent faire l’histoire de la télévision québécoise. Il a rappelé que Mme Bombardier a été une «formidable ambassadrice du Québec en France».

«Elle a su interviewer avec fougue, avec émotion, c’est quelqu’un, et ça, c’est intéressant comme journaliste, qui a très certainement su garder, quand elle interviewait, son impartialité, mais qui, aussi, était capable de laisser transparaître son émotion.»

Au sujet de ses chroniques dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, Stéphan Bureau a évoqué ses «opinions par moment tranchées» et toujours livrées «avec une qualité de langue exceptionnelle».

«Elle avait ce grand talent, rare, d’être intellectuellement puissante et, en même temps, extraordinairement populaire. Denise Bombardier n’était pas que bien reçue dans les salons branchés de la métropole, elle était capable de manger de la poutine en campagne avec des gens qui savaient qui elle était. Elle avait cette véritable capacité à être elle-même et pertinente dans plusieurs mondes.»

Mme Bombardier avait appelé Stéphan Bureau à la mi-mai alors qu’elle allait passer des examens médicaux et qu’elle avait besoin de discuter pour se changer les idées. «Elle était extraordinairement anxieuse [...] Je pense que ses amis pourront en témoigner, Mme Bombardier était un peu hypocondriaque, elle voulait donc s’occuper l’esprit, elle ne voulait pas être seule au volant pendant qu’elle allait à ce rendez-vous.»