«Denise, c’était vraiment une grande amoureuse de son conjoint, de son fils et de sa petite-fille» - Marie-Claude Barrette

Marie-Claude Barrette a du mal à croire que l’énergique journaliste et auteure nous a quittés. «Je retiens de Denise Bombardier qu’on peut être tout ce qu’on veut dans la vie. On cherche toujours à nous mettre des cases, mais elle n’en avait pas, elle était beaucoup de choses en même temps», explique l’animatrice du balado Ouvre ton jeu.

L’animatrice décrit Denise Bombardier comme une intellectuelle, une épicurienne et une grande amoureuse «de la vie et de son homme». Une femme avec une belle folie, qui était la même en public et en privé, qui était entière et qui dépassait tous les stéréotypes qu’on pouvait avoir d’une érudite.

PHOTO COURTOISIE

Grande amoureuse

Marie-Claude Barrette a rendu visite à Mme Bombardier en Floride, où elle passait beaucoup de temps avec son mari James Jackson et ses amis artistes comme Denise Robert, Denys Arcand, Dominique Michel et Denise Filiatrault.

«Je l’ai vue en train de se baigner avec l’homme qu’elle aime. Ils étaient beaux à voir. Elle l'avait dans la peau, cet homme. Denise, c’était vraiment une grande amoureuse de son conjoint, de son fils et de sa petite-fille», raconte l’animatrice, en entretien téléphonique avec Le Journal.

La dernière fois que Marie-Claude Barrette a regardé Denise Bombardier à la télévision, c'était à l’émission Le monde à l’envers, avec Stéphan Bureau.

«Je n’en revenais pas de son énergie. Cela m’encourage de voir des femmes qui étaient aussi en forme à 82 ans. On veut vivre comme Denise Bombardier: librement et à sa façon.»

«Je retiens cette liberté d’être – ce qui est ma quête de vie –, d’être la personne que je suis profondément devant tout le monde. Je trouve que Denise incarnait cela. Il n’y avait pas plusieurs Denise», ajoute-t-elle.

Écoutez l'hommage de Rémi Villemure à l'émission d'Alexandre Dubé via QUB radio:

Femme forte

«Pour moi, Denise était une féministe, une femme qui défendait les femmes de façon assumée, poursuit l’animatrice. Elle avait beaucoup de convictions et quand elle croyait en quelque chose, elle allait au bout, peu importe ce que les gens pensaient. Je la trouvais forte, car ce n’est pas facile de vivre avec la réaction des autres face à ses propos.»

Selon elle, on réagissait aux propos de Denise Bombardier; des affirmations que la personnalité assumait pleinement. «C’était inspirant de voir une femme de cet âge, venue d’une autre époque, aussi forte.»

«Elle est venue confirmer que, quand tu as des convictions et que c’est bien argumenté, tu peux confronter n’importe qui. Car il y a une différence entre vouloir provoquer et avoir des convictions. Je retiens qu’elle ne cherchait pas l’unanimité», poursuit celle qui affirme être également prête à foncer lorsqu’elle croit fermement à quelque chose.