Du CBD sans marijuana: une mauvaise fait planer l’espoir au Brésil

Son nom savant, Trema micrantha blume, est un peu rebutant. Mais depuis qu’un biologiste brésilien a isolé du cannabidiol, le CBD, dans cette plante des Amériques souvent tenue pour une mauvaise herbe, la curiosité qu’elle suscite est immense.

Le CBD, de plus en plus utilisé pour traiter des maladies telles que l’épilepsie, les douleurs chroniques ou l’anxiété, est l’un des principaux composés actifs du cannabis, avec le tétrahydrocannabinol, ou THC, sa substance psychotrope interdite.

Cette découverte laisse entrevoir la possibilité d’une nouvelle source abondante de CBD qui ne serait pas confrontée aux obstacles juridiques et réglementaires du cannabis qui reste interdit dans de nombreux pays, dont le Brésil.

« Avec une plante (comportant du CBD mais) sans THC, on évite ainsi tous les problèmes liés aux substances psychotropes », juge Rodrigo Moura Neto, le biologiste qui a isolé le premier du cannabidiol dans la « Trema ».

« Cela signifie que le potentiel est énorme », explique-t-il à l’AFP dans son laboratoire sur un campus universitaire de Rio de Janeiro.

Le professeur Moura Neto, 66 ans, dont des dizaines d’années de recherche publique dans ce modeste laboratoire, a désormais un programme chargé en réunions avec des experts en brevets et des entreprises désireuses d’exploiter le marché du CBD, qui se chiffre en milliards de dollars.

Photo CARL DE SOUZA / AFP

Une étude réalisée l’année dernière par la société d’analyse de marché Vantage Market Research a estimé le marché mondial du CBD à près de 5 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros) et prévoit qu’il atteindra plus de 47 milliards de dollars (43 milliards d’euros) d’ici à 2028, principalement en raison de ses dérivés pour la santé et le bien-être.

L’équipe de 10 chercheurs du professeur Moura Neto a récemment obtenu une subvention publique de 500 000 réais (95 000 euros) pour maintenant identifier les meilleures méthodes pour extraire le CBD des minuscules fleurs de la « Trema », puis étudier son efficacité en tant que substitut à la marijuana médicale.

« Beaucoup d’entreprises appellent, cherchant à collaborer » sur un éventuel médicament à base de CBD sans cannabis, explique la directrice du laboratoire, Rosane Silva. L’intérêt a été « énorme », dit-elle, debout à côté de ce qu’elle appelle la « plante magique ».

Membre de la famille des Cannabaceae, comme le cannabis, le « Trema » peut devenir un arbre de 20 mètres de haut.

Photo CARL DE SOUZA / AFP

Ne pas fumer

Formé à la génétique médico-légale, Rodrigo Moura Neto a commencé à étudier le CBD car il analysait l’ADN de la marijuana saisie par la police pour aider les enquêteurs à remonter à sa source.

C’est lorsqu’il est tombé sur une étude qui identifiait du CBD dans une plante apparentée en Thaïlande, membre également de la famille des Cannabaceae, qu’il a eu l’idée de tenter de l’isoler dans la « Trema ».

Selon lui, il faudra cinq à dix ans de recherche et d’essais cliniques pour transformer ses découvertes, encore non publiées, en un médicament prêt à être commercialisé, si tant est que cela soit possible.

Photo CARL DE SOUZA / AFP

Le cannabis, domestiqué pour la première fois en Chine il y a plus de 10 000 ans, est cultivé depuis des millénaires et étudié scientifiquement depuis seulement quelques dizaines d’années pour affiner ses propriétés thérapeutiques et comprendre ses effets sur le cerveau.

Mais le CBD contenu dans la « Trema » pourrait ne pas fonctionner aussi bien qu’espéré, voire pas du tout, prévient M. Moura Neto, rappelant également dans un sourire qu’il ne sert à rien de fumer la plante: « Cela ne te fera absolument rien ».

L’efficacité thérapeutique du CBD est encore l’objet de nombreuses recherches. Le composé est controversé, notamment au Brésil où même la culture de la marijuana à usage médical est illégale. Des patients doivent souvent l’importer à des prix exorbitants et sont allés devant les tribunaux pour obtenir le droit de l’utiliser.