Ed Sheeran surprend de jeunes musiciens lors d'un récital à Boston

Ed Sheeran a fait le bonheur de jeunes musiciens à Boston pendant leur récital ce week-end.

Le chanteur du hit Shape of You a surpris les membres du Boston Music Project Youth Group samedi en s'invitant au Tobin Community Center pour se produire avec eux.

« Le matin, j'ai pris congé de Boston et je suis allé surprendre ce groupe de jeunes musiciens, c'était super amusant », a écrit Ed Sheeran en légende d'une vidéo de sa visite inattendue sur Instagram. « On passe au deuxième spectacle dans le stade, à plus tard. »

La vidéo montre la star britannique chantant sa chanson The Hills of Aberfeldy a capella avant de collaborer avec les jeunes musiciens sur une interprétation de son titre Eyes Closed. Il a également posé pour des photos de groupe et des selfies avant de dédicacer quelques instruments. « J'ai joué avec Ed Sheeran, c'était trop cool. Je me suis bien amusé. Et il m'a donné une guitare super chouette qu'il a signée », a déclaré un jeune musicien en brandissant l'instrument en question.

Sur scène, Ed Sheeran a dit à ses jeunes collaborateurs : « Vous êtes fantastiques. Merci de m'avoir laissé jouer avec vous. »

S'adressant directement à la caméra, le chanteur de 32 ans a ajouté : « C'était tellement amusant. J'adore jouer avec des enfants qui se laissent inspirer par la musique pour la première fois, c'est génial. Je pars pour le deuxième concert à Gillette, et je vous y retrouve. »

Ed Sheeran s'est produit vendredi et samedi au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, dans le cadre de sa tournée Mathematics Tour.