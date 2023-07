Famille décimée dans un incendie: un vélo électrique branché pour la nuit en cause

Une mère de 31 ans et ses deux enfants de 8 et 4 ans ont perdu la vie vendredi dernier dans un incendie qui aurait été déclenché par un vélo électrique dont la batterie aurait surchauffé après avoir été laissée sur la charge pour la nuit.

«Une enquête tente de déterminer la cause la plus probable de l’incendie et dans ce cas, nous pensons qu'il s'agit d'un vélo électrique qui chargeait», a résumé lundi le commandant de secteur Stuart Smith, selon ce qu’a rapporté «The Mirror».

Tôt dans la matinée vendredi, l'Anglaise Gemma Germeney, 31 ans, aurait perdu la vie dans un incendie qui se serait déclenché au premier étage de sa maisonnette à Cambridge en Angleterre, que les autorités attribuent actuellement à un vélo électrique mis sur la charge pour la nuit.

Transportés d’urgence à l’hôpital, ses deux enfants, Lilly Peden, 8 ans, et Oliver Peden, 4 ans, seraient décédés dans les heures qui ont suivi. Un homme dans la trentaine, qui serait parvenu à sortir de la maisonnette, reposerait actuellement en condition critique.

De son côté, le service incendie a martelé l’importance d’éviter de charger un vélo ou un scooter électrique durant la nuit, conseillant de ne pas le laisser branché plus longtemps que nécessaire pour éviter ce genre d’incident.

«Les vélos électriques et les scooters électriques sont des modes de transport populaires en ce moment et nous exhortons quiconque en possède un à être conscient des risques potentiels et à suivre des précautions simples pour réduire le risque de surchauffe des batteries», a poursuivi le commandant de secteur, selon le média britannique.