«Il y aura une seule ligue pour le hockey féminin au mois de janvier» - Marie-Philip Poulin qui se réjouit de la création d’un nouveau circuit

BROSSARD | Consultante au développement des joueurs chez le Canadien depuis le mois de juin 2022, Marie-Philip Poulin a parlé avec enthousiasme des progrès de Lane Hutson et de Logan Mailloux et des premiers pas de David Reinbacher.

Mais la quadruple médaillée olympique, trois fois en or et une fois en argent, a aussi glissé quelques mots sur un autre dossier : le lancement d’une nouvelle ligue de hockey féminin, qui regroupera les meilleures joueuses d’Amérique du Nord, avec la possibilité d’attirer également les meilleures d’Europe et d’Asie.

«Je suis très excitée, a dit la glorieuse attaquante de l’équipe canadienne. C’est une très belle nouvelle. On se faisait demander depuis longtemps quand c’était pour arriver. Je disais que c’était pour arriver. Je peux enfin le dire. Il y aura une seule ligue pour le hockey féminin au mois de janvier. La PWHPA (Association des joueuses professionnelles de hockey féminin) travaillait pour cette ligue depuis plusieurs années.»

«Les petites filles pourront maintenant rêver de jouer dans cette ligue.»

La future ligue de hockey féminin a éliminé la concurrence en achetant la Premier hockey federation (PHF), un circuit professionnel qui comptait sur sept équipes dont la Force de Montréal.

L'influence de Billie Jean King

Depuis des lunes, il y avait un bras de fer entre la PWHPA et la PHF. Il n’y a finalement pas eu de fusion.

«On voulait construire une convention collective avec des ressources nécessaires : un salaire intéressant, des physiothérapeutes, des docteurs et des amphithéâtres intéressants. Nous avons travaillé avec de bonnes personnes comme Billie Jean King. Elle a réalisé de grandes choses pour le tennis féminin. Elle partait avec une feuille blanche.»

Il y aura six équipes dans la prochaine ligue professionnelle féminine : trois au Canada et trois aux États-Unis. Les villes de Montréal et de Toronto seront parmi les six élues.

Parmi les investisseurs de ce circuit, on retrouve Mark Walter, le président des Dodgers de Los Angeles.

Les joueuses de hockey professionnel avaient franchi le dernier obstacle majeur dimanche en ratifiant à l’unanimité une convention collective et une constitution.