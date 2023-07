La réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie coûtera près de 1 G$

Détenue en partie par la Caisse de dépôt, la cimenterie McInnis sera l’un des grands bénéficiaires de la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, qui coûtera près de 1 milliard $ à Québec.

La semaine dernière, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a annoncé un investissement de près de 872 millions $ pour la réfection du lien ferroviaire, qui s’étend sur 325 kilomètres entre Matapédia et Gaspé. La fin des travaux est prévue pour 2026.

La facture a explosé

«Lors de la première annonce, en 2015, on parlait de 100 millions $ et d'une réouverture complète en 2022. Après ça, les délais et les coûts ont explosé. Il y a eu la pandémie, il y a eu plein de choses», relate Éric Dubé, maire de New Richmond et président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG).

Photo tirée du site web de la Ville de New Richmond

Depuis décembre 2020, les trains peuvent rouler jusqu’à Caplan grâce à un investissement de près de 55 millions $. L’an prochain, le gouvernement prévoit terminer la réhabilitation des voies jusqu’à Port-Daniel–Gascons – des travaux évalués à 300 millions $.

Ce sera une bonne nouvelle pour la cimenterie McInnis. «Les rails passent dans leur cour», souligne M. Dubé.

À l’heure actuelle, le ciment de McInnis est transporté par bateau à partir du terminal maritime de l’entreprise ou par camion jusqu’à un site de transbordement de la SCFG, situé à New Richmond, où il est chargé sur des wagons.

Une fois que le chemin de fer sera réhabilité, McInnis pourra effectuer cette opération directement sur sa propriété.

«Présentement, dans l’entente avec McInnis, le transbordement par camion est à la charge de la SCFG», explique Éric Dubé. Le remplacement des camions par le train, «ça va venir améliorer nos frais d’exploitation», note-t-il.

Depuis 2015, Québec a subventionné le fonctionnement de la SCFG à hauteur de près de 59 millions $. Le gouvernement s’est engagé à verser 21 millions $ de plus à l’organisme pour les cinq prochaines années.

À la recherche d'autres clients

McInnis est actuellement le plus important client de la SCFG. Celle-ci dessert également le Groupe Lebel, une importante entreprise forestière, et une poignée d’autres clients.

Photo tirée du site web de la SCFG

«Ce qui amène la rentabilité, c’est le volume, rappelle M. Dubé. Il faut développer nos marchés.»

Rappelons que la cimenterie, dont la construction a été amorcée par la famille Bombardier-Beaudoin grâce à d’importantes aides financières du gouvernement, a démarré ses activités en 2017. Il y a deux ans, le géant brésilien Votorantim a pris le contrôle de McInnis. La Caisse détient 17% de St. Marys Cement, la division nord-américaine de Votorantim.

La réhabilitation du dernier segment du chemin de fer, entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé, doit coûter près de 518 millions $ et se terminer d’ici la fin de 2026.

La SCFG et le gouvernement sont déjà en pourparlers avec VIA Rail dans le but de convaincre la société d’État fédérale de rétablir son service jusqu’à Gaspé. La dernière fois qu’un train de passagers s’est rendu jusque-là, c’était il y a plus de 10 ans.