Le coroner affirme qu’elle n’a pas été « adéquatement accompagnée »

L’octogénaire décédée à l’urgence de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis à la fin du mois de février n’a pas été « adéquatement accompagnée » par le personnel hospitalier, conclut le coroner.

Dans son rapport rendu public mardi, le coroner Donald Nicole conclut que Gilberte Gosselin, âgée de 86 ans, est décédée de façon accidentelle, «d’une insuffisance respiratoire consécutive à une fracture de sa hanche droite». Son décès a été constaté à l’hôpital, le 23 février dernier.

En mars dernier, la famille de Mme Gosselin dénonçait les circonstances «inhumaines» et «inacceptables» dans lesquelles la dame a vécu ses derniers moments, à l’urgence.

Préoccupant

Le coroner fait d’ailleurs état «d’éléments préoccupants» rapportés par la famille de Mme Gosselin.

[...] tous les secteurs de l’hôpital vivaient une période de débordement et le personnel a été incapable d’attribuer une chambre à Mme Gosselin avant son décès survenu à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis ...], peut-on lire.

Me Nicole ajoute que le Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis a «analysé» l’évènement et a «mis en évidence que le processus de demande d’admission, la communication et la réponse aux besoins d’accompagnement de l’usager et de ses proches, dans un contexte de fin de vie, devaient être améliorés», peut-on lire.

Former le personnel de l'urgence

La direction de l’hôpital affirme par ailleurs avoir mis en place des mesures, pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise, dont offrir une formation au personnel de l’urgence sur «l’approche palliative», «instaurer un système de prise de décision pour déterminer l’emplacement le plus approprié pour les patients à risque de décès imminent et informer les équipes de faire les soins post-mortem après le recueillement des familles.

