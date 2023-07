Le monde des affaires aussi en deuil de Denise Bombardier

La mort subite de Denise Bombardier secoue aussi le milieu des affaires, où elle avait tissé des liens et même joué dans une publicité de Saint-Hubert.

La chaîne de rôtisseries fondée par Jean-Pierre Léger avait demandé à plusieurs personnalités, comme Céline Dion, Guy Laliberté et plusieurs autres, de participer à une campagne télévisée qui faisait un clin d’œil à leur image publique. Denise Bombardier avait spontanément accepté de se moquer d’elle-même en 2014 et comme les autres personnalités, elle avait versé son cachet à une œuvre de bienfaisance. Elle avait choisi d’aider les femmes vulnérables.

« Denise, on lui avait fait annoncer les côtes levées. On peut les manger avec un couteau et une fourchette, mais en général, on les mange avec les doigts et on se salit. La perception qu’on a de Denise Bombardier, c’est qu’elle était un peu précieuse. Alors, on lui a demandé si elle accepterait de se lécher les doigts et elle a dit : certainement! C’était vraiment cute! » se souvient Jean-Pierre Léger, qui a suivi la longue carrière de Mme Bombardier avec intérêt.

« J’ai toujours aimé cette femme avec des opinions franches », dit celui qui a écouté en après-midi une entrevue d’elle avec Stéphan Bureau.

« C’est quand même un monument qu’on perd... Je garde un très bon souvenir d’elle. »

Lise Watier pleure la perte d'une amie

Denise Bombardier avait par ailleurs noué des liens d’amitié avec Lise Watier. Les deux femmes étaient des pionnières québécoises dans leurs domaines respectifs; la première dans les médias et la seconde chez les entrepreneurs.

Pour Mme Watier, Denise était un personnage irremplaçable.

« C’était une personne à l’intelligence supérieure, une battante qui n’avait peur de rien. Elle pouvait être soit très sérieuse, soit très drôle; un côté moins connu de sa personnalité. Elle possédait cette énergie sans limites que j’ai toujours admirée. Une perte trop subite! » s’est désolé la fondatrice de Watier cosmétique, en souhaitant ses condoléances aux proches de son amie.

La présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada et ex-ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, a aussi livré un hommage senti à son amie Denise Bombardier, qui a été pour elle un modèle qui lui a permis d’oser.

« Elle aura été pour moi comme pour des milliers de filles et de femmes non pas un exemple, mais bien un modèle d’ambition, de détermination, de convictions et de courage intellectuel. Elle nous aura montré comment dire ce que nous avons et voulons dire. Son plus grand enseignement: la robustesse et la force de ses arguments. Elle ne sortait jamais sans avoir étayé ses idées et pensées. C’est là où elle m’a toujours impressionnée...d’accord ou pas avec elle, ses arguments étaient BÉTON. Elle nous a défendues et fait avancer à grandes enjambées. »