L’écart entre les riches et les pauvres s’accroît, selon Statistique Canada

L’écart entre les riches et les pauvres s’accroît comme jamais auparavant, révèlent des données de Statistique Canada publiées mardi matin. Résultat, «la majeure partie de la richesse est détenue par relativement peu de ménages», confirme-t-on.

«Les ménages au patrimoine le plus élevé (quintile supérieur de 20%) représentaient plus des deux tiers (67,8%) de la valeur nette au premier trimestre, tandis que les ménages au patrimoine le plus bas (quintile inférieur de 40%) en représentaient 2,7%», indique Statistique Canada.

«Les ménages au patrimoine le plus bas ont tendance à être plus jeunes que la moyenne. Alors que les ménages de moins de 45 ans représentaient 36,2% de tous les ménages, ils représentaient 55,2% de ceux des deux quintiles au patrimoine le plus faible», mentionne-t-on.

D’après Statistique Canada, les hausses du coût de la vie et la chute de la valeur des biens immobiliers saignent l’épargne nette et le patrimoine des ménages.

«Les groupes d’âge plus jeunes courent un risque financier plus élevé à mesure que les ratios de la dette au revenu atteignent des niveaux records», note-t-on.

