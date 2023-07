Mentors et héros, c’est à votre tour...

Nous posons parfois des gestes qui peuvent nous sembler anodins, mais qui auront une répercussion beaucoup plus profonde pour d’autres.

Lorsqu’on inclut des jeunes dans une activité qui les sort du marasme urbain, avec un adulte qui voit au bon déroulement, on grave fréquemment, sans même nous en rendre compte, des souvenirs intarissables. Les cadres sportifs et de plein air sont des scènes idéales pour intéresser la jeune relève et même parfois servir de soupape.

Mon cas

Quand je n’avais que 6 ans, mon grand-père Athanase m’amenait taquiner la barbue aux abords du pont de train de la rivière du Nord, à Lachute.

Il était loin d’être un spécialiste, mais il avait un cœur gros comme la planète. À première vue, cette pêche à gué n’avait rien d’extraordinaire, mais détrompez-vous !

Dans la tête d’un petit bonhomme, juste le fait que cet homme prenne de son temps pour me montrer la base de la pêche, ça valait tout l’or du monde.

Je me sentais privilégié et, par surcroit, de beaux spécimens venaient couronner le tout. J’avais conscience de la joie et du bonheur instantanés, j’étais toutefois loin de me douter qu’ils m’accompagneraient encore avec autant d’entrain une cinquantaine d’années plus tard. Merci Thanase.

Par la suite

À l’adolescence, je n’étais pas bien à la maison et je voulais me tenir loin des conflits. Moi qui avais toujours le mot pêche qui me coulait dans les veines, j’avais la chance de passer une partie de mes étés à St-Placide, au chalet du meilleur gars au monde : Jacques Latour.

Cet ami de la famille n’était pas, lui non plus, un grand manieur de canne, mais il adorait ça. Il s’empressait de souper pour aller à la pêche. Ce chic type s’assurait de toujours me garder une place dans son embarcation.

Celui qui aurait pu être mon père agissait de la sorte. Il me faisait participer à une activité cool de grands, avec des grands. Je me sentais vraiment privilégié. Plus tard, c’est même lui qui m’a amené à mon premier voyage de pêche à la truite mouchetée en hydravion, avec ses copains. Merci Jacques.

À vous deux messieurs, merci du fond du cœur pour vos conseils, votre temps, votre bonne humeur et d’avoir eu cette influence si positive.

Un exemple à suivre

Carl Pauzé de Mont-Laurier est père de quatre beaux enfants. Après avoir enseigné les rudiments de la pêche à son fils Dérick, 12 ans, il est devenu un réel passionné de pêche.

Dérick est en secondaire 1 avec une assistance scolaire, car il est sur le spectre de l’autisme léger. Après avoir appris à faire des nœuds, ce garçon génial décida de partir à son compte à temps partiel pour fabriquer des leurres.

Depuis, il vend des Bob-It super productives qui portent le nom de « Le petit Pauzé ».

Dérick a un but précis, soit d’acheter sa propre chaloupe avec les profits qu’il cumulera. Vous pouvez d’ailleurs l’encourager en commandant quelques leurres au 819 660-1163.

« Même si la vie n’est pas toujours parfaite, moi et ma famille on s’amuse à la pêche et on se change les idées », explique Carl Pauzé.

Il continue avec émotion en disant : « Mon petit homme, pour moi, c’est mon héros ».

C’est le temps

Dans le cadre de la semaine nationale de la pêche qui se déroulera du 1er au 9 juillet, profitez-en pour initier des enfants à l’activité la plus populaire au pays.

Pour vous aider et vous seconder, la Fondation canadienne de la pêche sportive vous offre gratuitement un livret d’initiation. Pour le commander, il suffit d’envoyer un courriel à mike@catchfishing.com en prenant soin d’indiquer votre nom, votre adresse postale complète et le nombre de copies que vous aimeriez recevoir.