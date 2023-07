Météo au Québec: la chaleur sera accablante ce mardi

L’épisode de chaleur en vigueur et l’abondance d’humidité dans plusieurs secteurs du Québec pourraient donner lieu à de l’instabilité avec un potentiel orageux et un lot de perturbations.

Il fera donc plus chaud mardi dans le sud-ouest et le centre de la province avec des températures de 29 degrés et un humidex de 38, notamment à Montréal.

Mais le temps ensoleillé laissera très vite place à de l’ennuagement avec des éclaircies et un risque d’orage en après-midi dans les secteurs de la vallée du fleuve Saint-Laurent.

À Québec, en Beauce et en Estrie, les nuages seront plus denses, ce qui rendra plus probable le risque d’orage, bien que la chaleur sera au rendez-vous.

Le temps alternera entre soleil et nuages dans les secteurs un peu plus au nord qui ne seront pas non plus épargnés par l’épisode de chaleur, tandis que le mercure caracolera au-delà de 29 degrés.

Environnement Canada prévoit un scénario similaire pour l’est du Québec avec cependant de la pluie ou de la bruine intermittente en mi-journée, notamment sur la Côte-Nord.

Pour la journée de mercredi, il fera encore plus chaud alors qu’on anticipe un humidex 40 dans le Grand Montréal, selon les prévisions de l’agence fédérale.