On est mal placé pour régler les problèmes des autres

J’ai 65 ans et j’ai fait la connaissance d’une femme de mon âge sur le net. On a commencé tranquillement en s’écrivant régulièrement. Puis au bout de six mois, je l’ai invitée à prendre un café. Je l’ai trouvée exactement comme elle s’était décrite et il semble qu’elle pense la même chose en ce qui me concerne.

Par la suite, on est sortis ensemble plusieurs fois et ça s’est toujours bien passé, jusqu’à ce que je me décide à lui demander si elle accepterait de venir dormir chez moi. Comme elle a dit oui tout de suite, je pensais qu’elle me faisait confiance. Mais ce n’était pas le cas.

Dès son arrivée chez moi j’ai senti un malaise. Elle ne voulait plus que je l’embrasse comme on l’avait fait si souvent avant, et c’est tout juste si elle acceptait de s’asseoir à côté de moi pour regarder la télé. Quand je me suis fâché en lui disant que je n’aimais pas me faire traiter comme un étranger, elle m’a déballé son histoire de femme violée à 30 ans et qui ne s’en était jamais remise.

J’ai écouté son récit, en me disant qu’après, les choses entre nous allaient peut-être s’améliorer. Mais ce n’est pas ce qui est arrivé. Après un an de fréquentation, je ne peux toujours pas aller chez elle, et quand elle vient chez moi, on se comporte comme frère et sœur. Penses-tu que si je lui proposais d’aller en thérapie avec elle, elle accepterait de se soigner ?

Je garde encore espoir

C’est en faisant la proposition que vous verrez sa réaction. Et je vous rappelle que c’est d’elle que doit partir la démarche de guérison puisque c’est en elle que réside le nœud du traumatisme.