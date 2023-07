«J’avais des frissons»: Reinbacher touché par l’accueil des partisans et il compare Hutson à Makar

BROSSARD | David Reinbacher a oublié l’épisode des messages haineux, d’une très faible poignée des partisans, après le repêchage à Nashville. Moins d’une semaine plus tard, il a dressé un bilan plus que positif de sa première expérience dans l’uniforme du Canadien.

À sa sortie d’un match intraéquipe au camp de développement, le cinquième choix au total en 2023 avait un immense sourire dans le visage.

«C’était incroyable, les partisans encourageaient tous les joueurs et ils nous faisaient sentir les bienvenus, a-t-il raconté. C’était une bonne expérience. J’ai rencontré mes coéquipiers et mes entraîneurs et j’ai découvert la plus petite glace. Je sais maintenant plus à quoi m’en ternir. Je retournerai à la maison pour m’entraîner.»

Reinbacher n’a pas marqué dans cette rencontre entre les rouges et les blancs, mais il a cogné souvent à la porte. Lane Hutson, son partenaire à la ligne bleue, l’a repéré plus d’une fois pour de bonnes occasions.

L’Autrichien a également participé à la séance de tirs de barrage improvisée après la rencontre.

«Je me sentais bien, a-t-il dit. Pour vous dire la vérité, j’avais des frissons après la réaction des spectateurs pour ma présence en fusillade. Ils criaient quand j’ai sauté sur la glace. J’ai manqué ma feinte, mais j’aurai du temps pour travailler sur mon jeu!

«J’aurais aimé marquer pendant le match, a-t-il enchaîné. J’ai eu trois chances. Lane voulait m’aider à obtenir un but. Je changerai probablement mon bâton!»

Un beau cadeau

Questionné sur la vague d’amour qu’il a reçu lors des derniers jours, le défenseur droitier est devenu un brin émotif.

«J’ai trouvé ça génial, a-t-il souligné. Je ne peux même pas décrire ce que je ressens. J’ai lu de très beaux messages. Je me sens bien ici à Montréal. Je peux dire que c’est maintenant ma deuxième maison. Je souhaite revenir rapidement à Montréal avant le camp des recrues. J’aimerais redonner aux partisans pour leur aide.

«J’ai également lu le livre qu’une partisane [Patricia Néron] m’a donné. J’ai été touché par ce geste. Un jour, je trouverai une façon de la remercier en lui offrant un cadeau à mon tour.»

Une paire du futur

Il n’y a pas de hasard. Même pour un simple camp de développement au mois de juillet, le Canadien avait placé deux de ses plus beaux espoirs à la ligne bleue au sein du même duo.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Reinbacher a patiné toute la semaine avec Hutson, un choix de 2e tour en 2022 qui a connu une saison recrue du tonnerre à Boston University avec 48 points (15 buts, 33 passes) en 39 matchs.

«Quand tu joues avec Lane, tu reçois la rondelle rapidement et tu peux lui redonner. Après ça, tu t’amuses à le regarder. Il est un défenseur vraiment doué offensivement.

«J’espère que la comparaison n’est pas trop grosse, mais Hutson est dans le moule de Cale Makar, a-t-il enchaîné. Il patine tellement bien, il fait des trucs incroyables sur une glace. J’aimerais bien jouer avec lui dans le futur. Mais il y a encore une longue route devant nous avant de penser à Montréal.»