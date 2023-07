Succession de Patrick Roy: la liste des candidats réduite à trois

Le processus d'embauche d'un nouvel entraîneur-chef pour remplacer Patrick Roy avance et le directeur général des Remparts de Québec, Simon Gagné, a maintenant réduit sa liste de candidats potentiels à trois.

De retour de quelques jours de vacances en famille, il les rencontrera d'ici la fin de la semaine.

S'il n'a pas voulu révéler l'identité des candidats qu'il passera en entrevue, Gagné a assuré une chose: l'homme de hockey qui sera derrière le banc des Remparts pour le début de la saison 2023-2024 ne sera pas une verte recrue.

«Il faut que ce soit un gars qui a de l'expérience dans le métier. Les prochaines années ne seront pas faciles pour nous et il faudra que notre entraîneur ait une bonne carapace.

«Les Remparts de Québec jouent dans un gros marché médiatisé et, en plus, notre prochain entraîneur devra arriver après Patrick Roy. C'est un gros défi.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Des noms circulent

Entré en poste officiellement comme directeur général des Remparts le 15 juin, Gagné a pris le temps d'étudier toutes les candidatures et reconnaît que «beaucoup de choses ont bougé au niveau professionnel et c'est pour ça qu'on attendait».

En lisant entre les lignes, on comprend pourquoi plusieurs personnes à travers le circuit mentionnent les noms d'Éric Veilleux et de Gilles Bouchard comme principaux candidats à la succession de Patrick Roy. Les deux hommes de hockey ont de l'expérience – ils viennent tous deux d'être libérés par le club-école du Lightning de Tampa Bay, le Crunch de Syracuse – et ont aussi chacun remporté un championnat dans la LHJMQ.

Simon Clark/Agence QMI

Bouchard a mis la main sur la coupe du Président – maintenant le trophée Gilles-Courteau – en 2016 avec les Huskies de Rouyn-Noranda, tandis que Veilleux a mis la main sur la coupe Memorial en 2012 avec les Cataractes de Shawinigan.

MARTIN ALARIE/AGENCE QMI

Veilleux avait d'ailleurs été recommandé à l'Avalanche par Patrick Roy en 2016, alors que l'équipe était à la recherche d'un entraîneur-chef pour son club-école de l'époque, les Rampage de San Antonio.

Heureux pour Desrosiers

Ces critères énumérés par Gagné viennent en quelque sorte expliquer pourquoi l'organisation n'a pas été en mesure d'offrir le poste d'entraîneur-chef à Benoit Desrosiers qui, lundi, a accepté ce rôle avec les Olympiques de Gatineau.

«C'était un dossier délicat, puisque Ben est un ami. Il était prêt à rester à Québec et on lui offrait le titre d'entraîneur associé. Je suis content pour lui que l'appel de Serge [Beausoleil] soit arrivé. Son but est de devenir un entraîneur professionnel et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver.»

Le personnel d'entraîneurs des Remparts est donc complètement à remodeler après les départs de Roy et Desrosiers, sans compter que Gagné est monté au deuxième étage. Ce dernier reconnaît d'ailleurs que le téléphone ne dérougit pas depuis l'annonce du départ de Desrosiers.

«Ben sera un gros morceau à remplacer, puisqu'il en faisait beaucoup pour nous, et pas juste au niveau du coaching, mais aussi de la logistique et du vidéo.»

Il s'agira probablement d'une opportunité pour l'actuel entraîneur vidéo, David Rodrigue, d'obtenir une promotion et de faire le saut derrière le banc la saison prochaine.

«J'ai déjà commencé à parler avec lui à ce sujet. On va s'asseoir ensemble prochainement», a révélé Gagné.