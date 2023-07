Tennis : Victoria Azarenka remet à sa place un journaliste mal informé

Ancienne numéro 1 mondiale du tennis féminin, Victoria Azarenka n’entend pas à rire quand elle doit répondre à des questions à connotation politique et elle devient encore plus irritable lorsqu’elle considère les journalistes mal intentionnés et surtout, peu rigoureux.

L’athlète de 33 ans est native de Minsk, au Bélarus, mais il semble que certains membres des médias ne le savent toujours pas. Celle qui participe cet été au tournoi de Wimbledon après avoir dû renoncer au projet l’an dernier, exclusion des joueurs russes et biélorusses oblige, a défait la Chinoise Yue Yuan en trois manches, lundi. Comme les procédures d’usage le prescrivent, elle a discuté avec la presse au terme de sa journée de travail. Or, un échange précis avec l’un des membres de son auditoire a donné lieu à un moment malaisant.

- À lire aussi : Tennis: Leylah Fernandez laisse aller son entraîneur et va parcourir le monde toute seule pour l'instant

- À lire aussi : Wimbledon demande aux spectateurs d'arrêter d'avoir des rapports sexuels dans une salle prévue pour la prière

«Que signifie Wimbledon pour la Russie? Est-ce gros là-bas? Le tout est-il important dans la culture?», a déclaré le journaliste, qui a eu droit à une réplique sans équivoque.

«Tu sais que je ne viens pas de Russie, n’est‐ce pas?», a sans surprise répondu Azarenka, 19e tête de série au All England Club. «Vous devrez m’expliquer cela un peu plus directement, car je ne comprends pas votre question», a-t-elle ajouté plus tard.

Une mauvaise question

Aussi, le représentant de la presse a tenté de se ressaisir tant bien que mal à l’aide d’idées dont les liens sont plutôt discutables. «Sur la scène internationale, comment voyez-vous la culture de Wimbledon et à quel point il est gros? Vous avez joué en Russie dans le passé. À quel point le tournoi est significatif?», a-t-il émis.

Peu éblouie une fois de plus, Azarenka a répondu en ces termes : «Bon, laissez-moi clarifier. Vous me demandez comment je vois Wimbledon à l’international? Ou ce que ça signifie pour moi?»

Après d’autres explications de la part du journaliste, la joueuse de tennis a accepté de répondre à une partie des interrogations de son interlocuteur.

«Wimbledon est l’un des plus grands tournois, il l’a toujours été et c’est l’un des plus anciens de l’histoire. C’est emblématique. Je ne sais pas comment ils voient ce tournoi en Russie. Je ne suis pas de Russie, donc je ne sais pas», a-t-elle déclaré.

Reste que celui ayant causé ce malaise a admis avoir erré. «C’est une mauvaise question, désolé.»

«Oui, ce l’est, mais j’y réponds quand même», a renchéri Azarenka.