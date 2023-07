Tennis: Leylah Fernandez laisse aller son entraîneur et va parcourir le monde toute seule pour l'instant

LONDRES | Le clan Fernandez pensait avoir trouvé la perle rare en Julian Alonso, l'entraîneur qui avait été embauché à la fin de la dernière saison afin de conseiller Leylah. Mais, «pour le moment, je ne travaille pas avec Julian», a confirmé la jeune joueuse après sa victoire au premier tour à Wimbledon, lundi.

Son père Jorge, qui la conseille depuis des années, redevient donc son entraîneur principal. Sauf que dans les prochaines semaines, la joueuse de 20 ans va surtout parcourir la planète toute seule.

«On a décidé que, pour que je puisse m'améliorer comme joueuse, mais aussi comme personne, ce serait bien pour moi de pouvoir voyager dans plusieurs tournois toute seule», a expliqué la 95e mondiale.

Déjà une habituée

Leylah en a déjà l'habitude. Lorsqu'elle a atteint la finale aux Internationaux des États-Unis, il y a deux ans, son père n'était pas avec elle, l'appuyant plutôt à distance.

Pour ne pas conjurer le sort, Jorge Fernandez ne s'était même pas déplacé pour le match ultime à Flushing Meadows.

La Québécoise était également sans son grand conseiller quand elle a remporté le premier titre de sa carrière sur la WTA à Monterrey, en 2021.

Mais exceptionnellement, M. Fernandez, qui épaule aussi sa fille cadette, est présent à Londres.

Un voyage en famille

Bianca, une joueuse de tennis elle aussi (classée 683e), profite d'une semaine de repos, alors plusieurs membres de la famille ont fait le voyage pour Wimbledon, où Leylah affrontera la Française Caroline Garcia au deuxième tour.

Et Jorge Fernandez est bien présent, d'ailleurs: lundi, sur le petit court 14 où sa protégée se mesurait à l'Ukrainienne Kateryna Baindl – qu'elle a battue 6-4, 4-6 et 6-4 –, on l'a maintes fois entendu diriger sa fille sur le terrain, lui demandant notamment en espagnol de sauter davantage ou de ralentir le tempo (le coaching sur le terrain est permis, sous certaines conditions).

«Ils n'aiment pas toujours ma nourriture»

Fernandez dit également avoir «beaucoup d'amis en Angleterre» qui sont venus la voir jouer. Au All England Club, elle est donc «seule, mais pas trop seule», s'est-elle esclaffée.

«Je suis loin de la maison, mais comme à la maison!» a-t-elle ajouté.

Parlant de maison, c'est ce que la famille a loué pour cette quinzaine à Londres, plutôt que d'installer tout le monde à l'hôtel.

Et qui y fait à manger? «Moi, je fais mon déjeuner, mais après je laisse les autres se débrouiller... parce qu'ils n'aiment pas toujours ma nourriture», a lancé Leylah en riant.

▶ Il devait y avoir pas moins de cinq Canadiens en action en simple mardi à Wimbledon, soit Milos Raonic, Bianca Andreescu, Rebecca Marino, Carol Zhao et Denis Shapovalov, dont le match amorcé lundi avait déjà été déplacé en raison de la noirceur. Mais la pluie qui est tombée sur le All England durant toute la journée mardi a forcé le report de leur entrée en scène à mercredi.