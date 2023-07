Un ancien boxeur amateur coupable d’agression sexuelle

Un ex-boxeur amateur originaire du Lac-Saint-Jean a été reconnu coupable mardi d’agression sexuelle et de voies de fait sur une ancienne conjointe qu’il a battue «à 7 ou 8 reprises» durant les deux semaines qu’a duré leur cohabitation.

Jérémy Paul-Germain a été déclaré coupable au Palais de justice de Québec d’agression sexuelle, de trois chefs de voies de faits, de menaces de mort et de harcèlement dans un dossier de violence conjugale.

Les faits qui lui étaient reprochés se sont déroulés sur la courte période où il a cohabité avec son ex-conjointe. Durant ces deux semaines, l’homme originaire de la communauté de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, a instauré un climat de peur en battant à répétition sa victime, alimenté par sa jalousie maladive.

Tirée de Facebook Jérémy Paul-Germain

«Les épisodes de violence se produisent environ aux deux jours», a relaté le juge Thomas Jacques en relatant les faits présentés en poursuite mardi. «Il a toujours une raison pour être fâché contre elle et la battre.»

Agressions sexuelles

À deux reprises, Paul-Germain a même été jusqu’à agresser sexuellement sa conjointe a conclu le juge Jacques dans sa décision, se rangeant derrière le témoignage de la plaignante, qu’il a qualifié de «crédible et sincère».

Cette dernière a relaté à la cour qu’après deux épisodes de violence où l’accusé l’avait battu, il était revenu vers elle pour demander une relation sexuelle.

Tirée de Facebook Jérémy Paul-Germain

Dans les deux cas, elle refuse, affirmant «ne pas avoir le goût». Dans les deux cas, Jérémy Paul-Germain répond simplement : «Ben moi, oui», avant de la pénétrer.

«Elle n’ajoute rien de plus, de peur qu’il la frappe», a ajouté le juge, qui s’est dit «incrédule» devant les réponses données par l’accusé, lorsque confronté à la notion de consentement.

«Je ne ferais jamais ça [...], même si je sais que je l’ai brassé un peu», avait expliqué l’accusé lors du procès, avant d'insister sur l'importance de la loyauté et de la fidélité.

Fuite en voiture

Sous le contrôle de Paul-Germain, la victime a finalement profité d’un rare moment d’inattention de l’accusé pour s’enfuir.

Alors qu’ils se trouvaient dans la voiture et que l’homme est entré à la SAQ pour y acheter du vin, la femme a «rassemblé tout son courage» tel qu’exposé par le juge Jacques pour prendre la fuite au volant du véhicule. En se rendant chez sa mère, elle appelle le 911 avec le téléphone de Paul-Germain, comme ce dernier gardait toujours celui de la victime sur lui pour en contrôler son utilisation.

Rencontrée par les policiers, elle est immédiatement emmenée à l’hôpital pour y soigner de sévères ecchymoses laissées sur son corps par les coups de celui était jadis boxeur amateur.

«Les policiers étaient stupéfaits de la grosseur et la couleur des ecchymoses», a rappelé le magistrat dans sa décision.

Ex-poulain de Stéphane Ouellet

Jérémy Paul-Germain a fait une courte carrière de boxeur amateur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, étant découvert par le boxeur Stéphane Ouellet, qui l’avait pris sous son aile.

Tirée de Facebook Jérémy Paul-Germain

Dans une entrevue donnée au journal Le Quotidien en 2015, Ouellet affirmait être «ébloui» par la force de frappe du pugiliste, avisant toutefois qu’il lui manquait «un petit 20% dans l’attitude».

«Je ne le lâcherai pas, mais il ne faut pas qu’il me lâche lui non plus. [...] Quand tu veux te perdre, tu te perds», prévenait l’ancien boxeur que l’on surnommait jadis «Le Poète», à propos de celui qui se retrouve désormais emprisonné durant les procédures.

Le dossier de Jérémy Paul-Germain reviendra devant la cour la semaine prochaine pour que soit déterminée la date des observations sur la peine. La procureure de la couronne, Me Laura Plamondon-Dufour, a déjà avisé le tribunal qu’elle envisageait le dépôt d’une requête pour faire reconnaître l’accusé délinquant à contrôler vu ses antécédents en semblable matière.