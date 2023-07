Un système bien développé

Durant de nombreuses années, le quad a été considéré comme un véhicule utilitaire seulement. Aujourd’hui, avec le développement des infrastructures et l’arrivée sur le marché de certains modèles, le volet touristique du quad est bien vivant au Québec.

« Le tourisme en quad existe vraiment au Québec, pratiquement sur quatre saisons, explique Louis Chamberland, responsable des affaires électroniques à Tourisme Chaudière-Appalaches. Été comme hiver, il y a du beau quad touristique à faire, c’est certain. »

Si au départ des personnes doutaient que le quad puisse devenir une véritable activité touristique, selon l’expert, maintenant, plusieurs intervenants des différents milieux veulent participer activement à ce développement.

« Partout où il y a des entreprises de services le long des sentiers, les intervenants constatent l’impact du quad. Nous recevons de plus en plus d’appels d’entrepreneurs qui veulent être présents sur la carte que nous publions annuellement et sur l’application iQuad. Ils réalisent qu’il y a un marché avec une clientèle intéressante. Les gens voyagent de plus en plus en quad. Ce n’est plus seulement un véhicule utilitaire. Le quad fait vraiment partie des loisirs pratiqués au Québec. »

La nouvelle structure du monde du quad a fait toute la différence.

« Je suis avec Tourisme Chaudière-Appalaches depuis presque 20 ans et je travaille sur ce projet touristique concrètement. Il est clair qu’au tout début, on constatait que c’était un peu moins structuré. Avec le temps, le quad est arrivé à structurer ses sentiers et son offre, au même niveau que la motoneige qui était en avance par le passé. Les sentiers sont interreliés. Il est de plus en plus facile de se déplacer sur de longues distances, entre les différentes villes et villages. »

« Les clubs prennent soin de se parler entre eux. Ils s’organisent pour que leurs sentiers communiquent. Tout est fait dans le but de créer un véritable réseau touristique qui attirera les gens de l’extérieur. »

CONNECTER LES SERVICES

En permettant la connexion des sentiers dans la région, les clubs facilitent la venue des touristes vers les commerçants.

« Les différents commerces qui ont la chance de pouvoir compter sur une clientèle de quadistes savent très bien qu’ils sont intéressés et intéressants pour eux. Depuis les dernières années, on voit apparaître de plus en plus une clientèle régulière de quadistes dans les restaurants et les hôtels de la région. »

« Aussi, avec le développement de la nouvelle application de la Fédération québécoise des clubs quads, la iQuad Pro, ça sera beaucoup plus facile de se repérer dans les sentiers, contrairement à avant. Des efforts ont aussi été consentis sur la signalisation, qui s’est beaucoup améliorée. »

L’exemple de Chaudière-Appalaches n’est pas unique au Québec. Il faut continuer à exporter le modèle partout.

« Nous travaillons de concert avec la Fédération, et aussi en collaboration avec plusieurs régions du Québec, pour créer une route quad partout au Québec. Il y a vraiment un engouement dans le domaine. »

Selon le spécialiste, l’arrivée de nouveaux modèles a aussi changé la donne.

« L’arrivée sur le marché du côte-à-côte, ou autoquad, est venue donner un nouveau souffle au loisir, ce qui a fait en sorte que les choses ont changé. Ce véhicule correspond aux attentes de plusieurs amateurs. »

COLONNE VERTÉBRALE

L’arrivée de la route quad va changer les choses.

« Nous travaillons avec la Fédération pour créer ce sentier que l’on pourrait qualifier de Trans-Québec, qui permettrait aux quadistes de vraiment se promener partout au Québec. Aussi, cette route peut devenir une espèce de colonne vertébrale à laquelle les différents sentiers régionaux peuvent venir se greffer. Plusieurs régions travaillent aussi pour aider à mieux informer les quadistes sur iQuad. On peut mentionner le Bas-Saint-Laurent, le Centre-du-Québec, Lanaudière comme exemples. »

En terminant, le spécialiste avait ce message : « Nous avons vraiment un beau produit au Québec. Aussi, la Fédération travaille très fort pour offrir aux quadistes des opportunités intéressantes, en leur fournissant le plus d’informations possible. »