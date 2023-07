Une loi spéciale : «il n’en est pas question» pour la grève du RTC, assure le ministre du Travail Jean Boulet

À 48 heures du début du Festival d’été de Québec, le ministre du Travail Jean Boulet persiste et signe : le droit de grève ne peut pas être restreint au Réseau de transport de la Capitale.

Plaidant «le chaos», le maire de Québec, Bruno Marchand, réclame une loi spéciale afin de forcer le retour des autobus sur les voies de la Capitale.

Or, le ministre du Travail réplique et affirme «qu’il n’en est pas question».

Jean Boulet se dit persuadé qu’une solution verra le jour pour éviter que les inconvénients se poursuivent.

«J’ai nommé un médiateur. Le dialogue se poursuit», a-t-il indiqué.

Le gouvernement du Québec soutient qu’il est obligé de se ranger derrière la Cour suprême du Canada en 2015, en Saskatchewan, qui consacre le droit de grève comme étant une composante indispensable de la liberté d’association.

«La liberté d’association fait partie des chartes des droits et libertés de la personne. Ça, c’est un changement majeur dans le paysage juridique au Canada et au Québec qui provoque une interprétation véritablement restrictive des services essentiels», a plaidé Jean Boulet, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Pas de danger

Le seul argument pouvant mener à la restriction du droit de grève pour un service est celui de la sécurité et du danger pour la vie. Le RTC n'a pas réussi à convaincre le juge du tribunal administratif du travail que son service de transport en commun était essentiel et que son arrêt pouvait nuire à la sécurité et la vie de ses usagers.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

«Dans le cas présent, la preuve n’a pas convaincu le tribunal qu’il y avait un tel danger», a indiqué le ministre. «On ne peut pas restreindre l’exercice du droit de grève qui est fondamental, sans avoir quelque chose qui est impératif.»

Selon le maire de Québec, cet important changement vient déséquilibrer le rapport de force entre les chauffeurs et la direction du réseau de transport.

«Je suis conscient qu’il y a désagrément, des ennuis des inconvénients. Je suis même conscient que c’est disproportionné par rapport aux enjeux du dossier de transport collectif à Québec», a signalé Jean Boulet, soutenant toutefois que «cette disproportion-là met une pression supplémentaire sur les épaules des parties pour régler» le conflit.

Le processus de grève a été dépolitisé, signale-t-il.

«Ce n’est pas parce qu’il y a exercice du droit de grève qu’on va modifier le Code du travail et qu’on va voter une loi spéciale et contredire la Cour suprême.»

Et Montréal?

Le maire de Québec plaide que les autres services de transport en commun, comme celui de Montréal, ne sont pas à l’abri d’un tel scénario de grève.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Le cas d’espèce qu’on vit ici ne sera pas unique à Québec. Montréal, Laval, Longueuil ou Rimouski vont se retrouver dans la même situation», a dit Bruno Marchand lundi.

De son côté, Jean Boulet explique que Montréal aurait à son tour la chance de se défendre devant le tribunal administratif du travail afin de prouver que son service de transport est essentiel.

«Ce n’est pas parce qu’il y a eu une telle décision à Québec qu’elle serait de même nature à Montréal, a-t-il signalé. «Ça va dépendre du caractère convaincant de la preuve.»

Si Québec trouve qu’il s’agit d’une décision déraisonnable de la part du Tribunal, il pouvait demander une révision, a indiqué le ministre, ajoutant «qu’elle n’a pas fait».