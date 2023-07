Violents orages: vérifiez bien l’état des vols, recommande l’aéroport Montréal-Trudeau

Les importants orages qui touchent la métropole depuis la fin de la matinée, mardi, perturbent l’état de certains vols à l’aéroport Montréal-Trudeau.

«L’alerte de foudre en vigueur perturbe l'horaire des vols, les opérations au sol et la livraison des bagages pour une raison de sécurité», a indiqué l’organisation aéroportuaire sur Twitter en début d’après-midi.

Nous vous encourageons à vérifier l’état de votre vol auprès de votre compagnie aérienne avant de vous rendre à l’aéroport. #YULaeroport… — YUL Aéroport international Montréal-Trudeau (@yulaeroport) July 4, 2023

Montréal-Trudeau encourage donc les passagers à vérifier l’état des vols auprès des compagnies aériennes avant de prendre le chemin vers l’aéroport.

Au même moment, 26 vols étaient annulés à l’aéroport montréalais et 98 étaient considérés comme retardés, selon le site FlightAware.

Environnement Canada avait émis une alerte météorologique pour une veille d’orages violents pour la région métropolitaine.

«Jusqu'à ce soir, les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte», a-t-il été précisé dans l’avis.

La foudre et le tonnerre touchent aussi les régions de l’Estrie, Lachute-Saint-Jérôme, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, du Saguenay et la vallée du Richelieu-Saint-Hyacinthe et de Vaudreuil-Soulange-Huntingdon.