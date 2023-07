Wimbledon: cinq faits à savoir sur la prochaine rivale de Leylah Fernandez

LONDRES | C'est fait, Leylah Fernandez a signé lundi sa première victoire à Wimbledon. Mais déjà, la Québécoise savait qu'elle ne pourrait célébrer trop longtemps ce premier triomphe au All England Club.

C'est que sa rivale au deuxième tour sera la redoutable Française Caroline Garcia, cinquième favorite du tournoi, qu'elle affrontera jeudi (plutôt que mercredi, puisque la pluie est venue mêler les cartes...).

Le Journal vous propose cinq choses à savoir sur le prochain duel de la 95e mondiale.

1. Elles se sont déjà affrontées deux fois cette saison

Cette rencontre de deuxième tour sera le troisième affrontement entre les deux joueuses cette année. Chaque fois, la Française de 29 ans l'avait emporté. D'abord en deuxième ronde des Internationaux d'Australie, où elle s'était imposée 7-6 (5) et 7-5, puis à Indian Wells, où elle avait gagné 6-4, 6-7 (5) et 6-1. Mais ces deux confrontations ont donné certaines pistes de solution à Fernandez: «Je devrai être offensive, a-t-elle pointé lundi. Attaquer, attaquer, attaquer.»

Photo AFP

2. La Française n'est pas au sommet de sa forme

Même si elle s'est imposée aisément au premier tour à Londres (6-4 et 6-3) devant l'Américaine Katie Volynets, 125e au monde, Garcia n'est pas au sommet de sa forme. Elle est indisposée depuis deux semaines par une inflammation à l'épaule qui l'a forcée à se retirer durant son quart de finale à Eastbourne où elle affrontait la Russe Daria Kasatkina, la semaine dernière. L'épaule de Garcia était d'ailleurs recouverte de plusieurs bandages lundi.

Photo AFP

3. Une ascension tardive, mais explosive

Garcia a tardé à répondre aux promesses que plusieurs plaçaient en elle depuis le début de sa carrière, mais elle a réussi une spectaculaire ascension à la fin de la dernière campagne. La Française avait aussi connu une superbe fin d'année en 2017, avant de chuter au classement. Puis, l'an passé, elle a gravi 70 échelons sur la WTA, passant de la 70e à la quatrième place, notamment grâce à sa victoire à Cincinnati (où elle avait dû se qualifier), à son carré d'as au US Open, puis à son triomphe au championnat de fin de saison.

Photo AFP

4. Elle s'est ouverte sur son trouble alimentaire

La Lyonnaise a déjà souffert d'un épisode de boulimie. Dans une entrevue avec L'Équipe, en début d'année, Garcia a confié qu'à un moment en 2022, elle est «tombée dans l'excès» lorsqu'une blessure à un pied la tenaillait. «C’était la détresse de ne pas réussir à faire ce que je voulais sur le court, de ne plus gagner et de souffrir physiquement. Manger m’apaisait pendant quelques minutes. On sait tous que ça ne dure pas, mais... C’était une échappatoire. C’est incontrôlable», avait-elle expliqué, ajoutant qu'elle était mieux aujourd'hui.

5. C'est une joueuse agressive

Si Leylah dit qu'elle devra attaquer tôt face à Garcia, c'est que la Française de 5 pi 10 po est elle-même une joueuse très agressive, ce qui est assurément un atout sur une surface rapide comme le gazon. La cinquième mondiale, détentrice de 11 titres sur la WTA, a d'ailleurs atteint deux fois la ronde des 16 au All England Club: en 2017, puis l'an dernier.